Produção industrial cai em 17 dos 26 ramos industriais em junho ante maio

Em junho, as principais influências negativas foram de produtos alimentícios

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 13:40 - Atualizado há 6 anos

A indústria registrou perdas na produção em 17 das 26 atividades pesquisadas na passagem de maio para junho, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na média geral, a produção recuou 0,6%, o segundo mês seguido de resultados negativos, acumulando uma perda de 0,7% no período.

"O setor industrial mostra perfil disseminado de quedas entre as atividades pesquisadas", apontou André Macedo, gerente da Coordenação de Indústria do IBGE.

Em junho, as principais influências negativas foram de produtos alimentícios (-2,1%), máquinas e equipamentos (-6,5%) e veículos automotores, reboques e carrocerias (-1,7%).

Outras contribuições negativas relevantes foram de metalurgia (-1,7%), produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-3,8%), celulose, papel e produtos de papel (-2,2%), outros equipamentos de transporte (-6,5%), manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (-5,0%), coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-0,6%) e máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-2,0%).

Na direção oposta, entre os nove segmentos que ampliaram a produção, o destaque foi o avanço de 1,4% das indústrias extrativas. O setor extrativo acumulou uma alta de 11,0% nos últimos dois meses, após uma perda de 25,6% nos primeiros quatro meses do ano.

REVISÕES

O IBGE anunciou nesta quinta-feira, 1º de agosto, que revisou o resultado da produção industrial em maio ante abril, de -0,2% para -0,1%.

Na categoria de bens intermediários, a taxa de maio ante abril foi revisada de 1,3% para 1,4%.

O desempenho dos bens de consumo duráveis em maio ante abril passou de -1,4% para -2,4%.

A taxa de abril ante março saiu de 3,3% para 3,7%.

