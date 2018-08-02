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Queda

Produção de petróleo no Brasil caiu 3,2% em junho

Segundo a Agência Nacional de Petróleo (ANP) o resultado é decorrente da suspensão de serviços na FPSO Cidade de Paraty, localizada no campo de Lula, no pré-sal da Bacia de Santos, para a manutenção da plataforma

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 19:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 19:11
Navio-plataforma na Bacia de Santos Crédito: Steferson Faria | Agência Petrobras
A produção de petróleo e gás natural no Brasil em junho foi de 3,313 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgados nesta quinta-feira (2). A produção de petróleo foi de 2,59 milhões de barris por dia (bpd), queda de 0,7% ante o mês anterior e de 3,2% na comparação com junho de 2017. Já a produção de gás natural, de 115 milhões de m3 por dia, cresceu 2,7% ante maio e 3,4% frente a igual mês do ano passado.
No pré-sal, a produção fechou em 1,763 milhão de boe/d, alta de 4,5% ante junho de 2017 e queda de 4,2% ante o mês anterior. "O principal motivo da queda foi a parada para manutenção da FPSO Cidade de Paraty, localizada no campo de Lula, no pré-sal da Bacia de Santos", informou a ANP, em nota. A produção de petróleo foi de 1,405 milhão de bpd e a de gás natural, de 57 milhões de m3/d. Ao todo, a produção do pré-sal correspondeu a 53,2% do total extraído no Brasil. O campo de Lula, na Bacia de Santos, foi o maior produtor de petróleo e gás natural. Produziu, em média, 835 mil bpd de petróleo e 35,7 milhões de m3/d de gás natural.
A ANP informou ainda que o índice de aproveito de gás natural no País foi de 96,4%, com a disponibilização no mercado de 63,4% milhões de m3/d. A queima de gás totalizou 4,2 milhões de metros cúbicos por dia, um aumento de 0,7% se comparada ao mês anterior e redução de 7,9% em relação ao mesmo mês em 2017.
> Indústria brasileira registra crescimento de 13,1% em junho

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