Produção de petróleo caiu 77 mil barris por dia em fevereiro, diz Opep

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) informou nesta quarta-feira (14) que sua produção da commodity recuou no mês passado, mesmo num momento em que a produção em todo o mundo continuou a crescer. Isso levou o cartel a revisar para cima sua projeção para a produção de xisto dos Estados Unidos em 2018.

Exploração de petróleo em terra, em Linhares Crédito: Carlos Alberto Silva

Em seu relatório mensal, a Opep disse que a produção total de petróleo dos integrantes do grupo recuou 77 mil barris por dia (bpd) em fevereiro, para 32,19 milhões de barris por dia. A queda é resultado sobretudo da produção menor nos Emirados Árabes, na Venezuela e no Iraque.

A Opep e dez países de fora do cartel, entre eles a Rússia, têm reduzido sua produção em 1,8 milhão de barris por dia no total desde o início do ano, como parte de um esforço coordenado para conter o excesso de oferta e apoiar os preços.

A oferta total global de petróleo, porém, subiu 370 mil barris por dia no mês passado, para 98,2 milhões de barris por dia, diante da força do xisto nos EUA, disse a Opep. O cartel ainda elevou suas expectativas para a oferta de fora da Opep para 2018 em 280 mil barris por dia, para 59,53 milhões de barris por dia, com os EUA como o maior impulso para esse avanço.

A Opep agora espera que a produção de xisto americana fique em 5,72 milhões de barris por dia em média em 2018, uma revisão para cima de 130 mil barris por dia.

O cartel ainda em grande medida manteve sua projeção para o crescimento na demanda mundial por petróleo em 1,6 milhão de barris por dia, em média em 98,63 milhões de barris por dia. Mas o grupo disse que a demanda em média foi 23 mil barris por dia superior ao inicialmente projetado em 2017, a 97,04 milhões de barris por dia.