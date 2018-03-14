Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Produção de petróleo caiu 77 mil barris por dia em fevereiro, diz Opep
Queda

Produção de petróleo caiu 77 mil barris por dia em fevereiro, diz Opep

A oferta total global de petróleo, porém, subiu 370 mil barris por dia no mês passado

Publicado em 14 de Março de 2018 às 13:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 13:33
A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) informou nesta quarta-feira (14) que sua produção da commodity recuou no mês passado, mesmo num momento em que a produção em todo o mundo continuou a crescer. Isso levou o cartel a revisar para cima sua projeção para a produção de xisto dos Estados Unidos em 2018.
Exploração de petróleo em terra, em Linhares Crédito: Carlos Alberto Silva
Em seu relatório mensal, a Opep disse que a produção total de petróleo dos integrantes do grupo recuou 77 mil barris por dia (bpd) em fevereiro, para 32,19 milhões de barris por dia. A queda é resultado sobretudo da produção menor nos Emirados Árabes, na Venezuela e no Iraque.
A Opep e dez países de fora do cartel, entre eles a Rússia, têm reduzido sua produção em 1,8 milhão de barris por dia no total desde o início do ano, como parte de um esforço coordenado para conter o excesso de oferta e apoiar os preços.
A oferta total global de petróleo, porém, subiu 370 mil barris por dia no mês passado, para 98,2 milhões de barris por dia, diante da força do xisto nos EUA, disse a Opep. O cartel ainda elevou suas expectativas para a oferta de fora da Opep para 2018 em 280 mil barris por dia, para 59,53 milhões de barris por dia, com os EUA como o maior impulso para esse avanço.
A Opep agora espera que a produção de xisto americana fique em 5,72 milhões de barris por dia em média em 2018, uma revisão para cima de 130 mil barris por dia.
O cartel ainda em grande medida manteve sua projeção para o crescimento na demanda mundial por petróleo em 1,6 milhão de barris por dia, em média em 98,63 milhões de barris por dia. Mas o grupo disse que a demanda em média foi 23 mil barris por dia superior ao inicialmente projetado em 2017, a 97,04 milhões de barris por dia.
A Opep disse ainda que os estoques comerciais de petróleo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) aumentaram 13,7 milhões de barris por dia em janeiro, após recuarem nos últimos cinco meses. Em 2,865 bilhões de barris por dia, os estoques de petróleo da OCDE ficaram 50 milhões de barris acima da meta da Opep para a média dos últimos cinco anos, mas 206 milhões de barris abaixo de igual período do ano passado. (As informações são do Dow Jones Newswires)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O tiro necessário: entre a lei e a sobrevivência do Estado
A Elegância de Honrar a Própria Origem
A Elegância de Honrar a Própria Origem
Domingo de sol e praias lotadas na pandemia
Domingo de sol forte em todo o ES com calor de até 35ºC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados