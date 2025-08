Brasil X EUA

Privatizar o Pix está fora de cogitação, diz Haddad

O serviço brasileiro de pagamentos instantâneos é alvo de investigação comercial aberta pelo USTR por possível prática desleal em relação a outras ferramentas

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) , afirmou nesta terça-feira (5) que a privatização do Pix está fora de cogitação, ao comentar a ofensiva do governo Donald Trump contra o Brasil por meio de tarifaços e investigação comercial.>

"Não podemos imaginar privatizar algo que não tem custo. Então, pensar que vamos nos intimidar com pressão de multinacionais [...] Agora, porque nós temos uma tecnologia gratuita que atende o cidadão a custo zero, você vai afrontar a modernidade que traz bem-estar para toda a população? Isso está completamente fora de cogitação", disse.>

"As exportações para os EUA já representaram 25% [do total]. Graças à política que o sr. inaugurou ainda em 2003, elas representam [hoje] 12%. Desses 12%, 4% são afetados pelo tarifaço. Dos 4%, mais de 2% terão naturalmente outra destinação, porque são commodities, que vão encontrar o seu destino no curto e no médio prazo", disse Haddad.>