Privatizada em 2022, a Eletrobras anuncia que mudará o nome para Axia Energia

Companhia informou que "a alteração de marca não implica qualquer mudança nos compromissos contratuais, empresariais ou regulatórios"

Estadão Conteúdo

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 14:04

BRASÍLIA - Privatizada em 2022, a Eletrobras anunciou que mudará de nome para Axia Energia, e que a partir de 10 de novembro passará a ser negociada na B3 e na Nyse sob novos tickers (códigos).

A nova identidade, segundo a empresa, representa sua visão de futuro de uma companhia orientada por disciplina financeira, excelência operacional e geração de valor. Com isso, ela consolida o processo de transformação após tornar-se privada.

Eletrobras vai adotar nova identidade, passando a se chamar Axia Energia Crédito: Reprodução

O novo nome vem do grego e significa "valor", mas também remete à ideia de "eixo" ou aquilo que conecta, sustenta e gera movimento.

Em comunicado, a companhia informou que "a alteração de marca não implica qualquer mudança nos compromissos contratuais, empresariais ou regulatórios".

