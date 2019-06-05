Prioridade é votar vetos e do PLN do crédito suplementar, diz Joice

A líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) disse nesta quinta-feira (23) que o prazo está muito apertado e que é mais viável tentar abordar a questão em um projeto de lei.

A líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP) , afirmou na manhã desta quarta-feira (5), que a prioridade do governo hoje é limpar a pauta de vetos do Congresso para conseguir votar, em seguida, o projeto de crédito suplementar de R$ 248,9 bilhões.

A sessão conjunta do Congresso está marcada para as 14h. Há 24 vetos na pauta e todos precisam ser votados antes do projeto de crédito. "A expectativa é conseguir votar todos os vetos sem grandes dificuldades para chegarmos no PLN (Projeto de Lei do Congresso Nacional)", disse Hasselmann.