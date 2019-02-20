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Proposta de Bolsonaro

Previdência: policiais civis e federais poderão se aposentar aos 55 anos

No caso dos policiais, a regra atual não estabelece idade mínima

Publicado em 

20 fev 2019 às 16:32

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 16:32

A reforma da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro prevê que policiais civis, federais e agentes penitenciários se aposentem com 55 anos de idade - independentemente do sexo.
Policiais patrulham escadarias de comunidade em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A regra é mais branda do que a prevista para os demais trabalhadores (65 anos para homens e 62 para mulheres) e para os professores (60 anos) - outra categoria que também foi privilegiada na proposta.
Pela proposta, homens terão que contribuir por 30 anos, comprovando 20 anos na função de policial. Para as mulheres, a exigência será de 25 anos de contribuição, com 15 anos na função de policial ou 20 anos de agente.
No caso dos policiais, a regra atual não estabelece idade mínima. Os homens precisam ter 30 anos se contribuição - 20 deles na função de policial. As mulheres cumprem 25 anos de contribuição, com 15 anos na função.
Atualmente, agentes penitenciários e socioeducativos não possuem regra de aposentadoria especial.

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