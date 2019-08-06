Previdência pode ser votada hoje: veja o que muda na aposentadoria

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 12:32
- Atualizado há 6 anos
A Câmara Federal deve votar nesta terça-feira em segundo turno a reforma da Previdência. Nesta etapa, os deputados não poderão propor a inclusão de novas regras, mas agora eles têm direito de apresentar apenas os destaques supressivos, ou seja, emendas que retiram alguns trechos do texto já analisado. Veja o que foi aprovado até agora e como a sua aposentadoria pode mudar.
