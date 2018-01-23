Previdência Estadual registra rombo recorde de R$ 1,75 bilhão

Assim como os números recordes do rombo na Previdência nacional, o cenário de despesas maiores que a arrecadação se repete no Estado, com um crescente déficit no Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo (IPAJM). Em 2017, o regime próprio dos funcionários públicos do poder Executivo estadual fechou com um rombo de R$ 1,750 bilhão.

O valor é 11,5% maior ao registrado em 2016, quando a conta já havia fechado no vermelho em R$ 1,570 bilhão. Os números são da Secretaria Estadual de Economia e Planejamento (SEP).

O secretário Regis Mattos, titular da SEP, ressalta que o buraco tem ficado cada vez mais fundo, o que pode comprometer os investimentos do governo nos próximos anos, se nada for feito. Nos últimos sete anos, o crescimento do rombo foi de 148% e as projeções são de que, se nada for feito, ele chegue a R$ 3 bilhões em 2030.

Essa é uma trajetória crescente e que tende a continuar nesse ritmo acelerado. Com isso, o governo tem que aportar recursos para que o regime consiga pagar os benefícios. Mas com o aporte crescente que precisa ser feito, corre risco da gente ter que sacrificar investimentos em áreas importantes como saúde, educação e segurança pública, para manter a máquina previdenciária, explica.

O rombo informado pela SEP diz respeito apenas ao déficit do IPAJM quanto aos servidores do poder Executivo, não sendo contados os gastos com os inativos do poderes Judiciário, Legislativo e Ministério Público.

Diante dos números, o secretário comentou da necessidade de se avançar com a reforma da Previdência, que seria o único caminho para equacionar o problema. A razão pelo rombo crescente, segundo ele, se deve ao fato de que as pessoas estão ficando por mais tempo recebendo a aposentadoria.