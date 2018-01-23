Prévia da inflação fica em 0,39% em janeiro, diz IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) registrou alta de 0,39% em janeiro, após ter avançado 0,35% em dezembro, informou nesta terça-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O resultado ficou dentro do intervalo das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam uma alta entre 0,33% e 0,50%, e abaixo da mediana prevista (0,42%).
Com o resultado anunciado hoje, o IPCA-15 acumulou nos 12 meses encerrados em janeiro alta de 3,02%. No mês de janeiro do ano passado, o IPCA-15 tinha sido de 0,31%.