Pressão e falta de acordo fazem votação de reforma do IR ser adiada na Câmara

Plenário da Câmara dos Deputados. Parte dos parlamentares participa da sessão virtualmente, em meio à pandemia de Covid-19 Crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Após pressão de prefeitos e governadores e falta de acordo entre os partidos, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), acatou contrariado a sugestão de líderes da Casa para adiar a votação do projeto da reforma tributária que trata de mudanças no Imposto de Renda para a próxima terça-feira (17).

A análise do texto do deputado Celso Sabino (PSDB-PA) já havia iniciado no plenário, mas, sem consenso, líderes de centro e de oposição iniciaram um movimento para adiar a votação. A sugestão foi levada pelo líder do DEM, Efraim Filho (PB). Líderes do PT, PDT, PSDB e Novo concordaram com proposta.

"Colocar para semana que vem é sem dúvida nenhuma o caminho mais prudente", afirmou o líder do MBD, Isnaldo Bulhões (AL). O líder do PSC, Aluísio Mendes, discordou com o adiamento, assim como o do PCdoB, Renildo Calheiros.

Lira queria avançar com a reforma nesta quinta. Ele afirmou que o tema da reforma tributária foi dividido justamente pela complexidade do assunto. Lira negou que a reforma possa tirar recursos de Estados e municípios. "Eu não colocaria essa matéria para votar se tivesse qualquer chance de municípios perderem recurso", disse. "Não vai se chegar a um consenso nunca em relação a isso quando não se tem boa vontade de sentar e fazer a conta"."

Lira defendeu que o texto de Sabino está no caminho certo, mas que acataria o apelo do plenário, embora não visse no adiamento uma solução.

O relator disse que acatará sugestões das bancadas e irá protocolar um novo texto ainda nesta quinta. Disse ainda que estará disponível até terça-feira para tirar as dúvidas dos colegas.