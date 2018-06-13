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Agenda de mercado

Presidente do BNDES afirma que queda dos juros 'veio para ficar'

Para Dyogo Oliveira, o Brasil está às margens da nova era de economia: 'os fundamentos hoje são incomparáveis e há maturidade dos pensadores da política econômica'

Publicado em 13 de Junho de 2018 às 14:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2018 às 14:32
O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Dyogo Oliveira Crédito: Reprodução/Web
O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Dyogo Oliveira, reiterou o compromisso do banco de fomento com a agenda do mercado de capitais durante cerimônia de posse da nova diretoria da Anbima.
"Nas economias modernas sabemos que a capacidade de financiamento e decisões de investimentos e consumo dependem do bom funcionamento do mercado financeiro", disse.
Dyogo frisou que o País está às margens de uma nova era da economia, que vai mudar o mercado, diante da queda do juro básico. "Não tenho dúvida que veio para ficar. Os fundamentos hoje são incomparáveis e há maturidade dos pensadores da políticaveconômica", acrescentou.
Segundo ele, o BNDES tem sido procurado por participantes do mercado de capitais interessados em estruturar fundos de infraestrutura, dentro da nova iniciativa anunciada pelo banco durante o Brasil Investment Forum.
Pelo programa, o BNDES vai adquirir cotas de fundos de investimento em infraestrutura para fomentar o instrumento. "Minha preocupação agora é ter títulos para esses fundos, mas isso é outro passo", afirmou.

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