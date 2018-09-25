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Três meses no cargo

Presidente do Banco Central da Argentina renuncia

Segundo o jornal Clarín, Luis Caputo vinha apresentando divergências com o Ministério da Fazenda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 13:31

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 13:31

Luis Caputo, presidente do Banco Central da Argentina Crédito: Reprodução
O presidente do Banco Central da Argentina, Luis Caputo, apresentou sua demissão, em comunicado, de acordo com o jornal Clarín. O diário lembra que a saída ocorre durante uma viagem do presidente Mauricio Macri aos Estados Unidos e também cita que Caputo vinha apresentando divergências com o Ministério da Fazenda.
Caputo, que havia assumido o comando do banco central argentino em junho após o pedido de demissão do economista Federico Sturzenegger, disse que a decisão é pessoal e afirma na nota que o novo acordo com o FMI deve restabelecer a confiança sobre a situação fiscal, financeira, cambial e monetária do país. Além disso, agradece Macri pela confiança em vários cargos no governo, entre eles o de ministro das Finanças.
Macri está nos Estados Unidos para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas e o presidente e outras autoridades também mantêm contatos com o FMI. O país deseja revisar o acordo de US$ 50 bilhões fechado anteriormente com o Fundo, para ter mais segurança diante de estresses cambiais recentes. Além disso, o governo enfrenta hoje uma greve geral de trabalhadores contra as medidas de ajuste, como cortes de subsídios e demissões de funcionários públicos.e

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