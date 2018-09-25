Presidente do Banco Central da Argentina renuncia

Luis Caputo, presidente do Banco Central da Argentina Crédito: Reprodução

O presidente do Banco Central da Argentina, Luis Caputo, apresentou sua demissão, em comunicado, de acordo com o jornal Clarín. O diário lembra que a saída ocorre durante uma viagem do presidente Mauricio Macri aos Estados Unidos e também cita que Caputo vinha apresentando divergências com o Ministério da Fazenda.

Caputo, que havia assumido o comando do banco central argentino em junho após o pedido de demissão do economista Federico Sturzenegger, disse que a decisão é pessoal e afirma na nota que o novo acordo com o FMI deve restabelecer a confiança sobre a situação fiscal, financeira, cambial e monetária do país. Além disso, agradece Macri pela confiança em vários cargos no governo, entre eles o de ministro das Finanças.