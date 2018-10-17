Presidente da Vale diz que Samarco deve retomar atividades em 2020

Barragem de rejeitos da Samarco, em Mariana (MG). Acidente foi considerado a maior tragédia ambiental recente no Brasil Crédito: MÁRCIO FERNANDES/ESTADÃO

A operação da mineradora Samarco deverá ser reiniciada no início de 2020, segundo o presidente da Vale, Fabio Schvartsman, que participou nesta terça-feira (16) do evento FT Commodities, no Rio de Janeiro. Inicialmente, a empresa deve funcionar com um terço de sua capacidade de produção. A partir daí, irá incrementar a capacidade "lentamente", afirmou.

"Falta licença de operação (para Samarco), mas todos os indícios são de que não existirão problemas e, no início de 2020, será possível reiniciar a operação", completou.

O executivo informou ainda que a empresa consumiu R$ 5,3 bilhões em indenização e que esse valor não representa nem a metade do que deve ser gasto para compensar as pessoas prejudicadas pelo acidente provocado pela mineradora.

"A percepção por causa do acidente da Samarco foi muito ruim. Mas o que podemos fazer? Todos lamentamos muitíssimo, mas temos que seguir em frente. Nossa fundação tem o objetivo de indenizar os afetados pelo acidente. É importante enfatizar que foi uma opção, porque, se quiséssemos podíamos deixar por conta do judiciário, que é lento. Mas fizemos o contrário", afirmou o presidente da Vale.

Ele ainda acrescentou que negocia com a sócia BHP a composição da Samarco para retomar a operação. "É muito mais importante ter esse recomeço do que saber quem vai administrar a empresa", complementou.