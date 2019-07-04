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Reforma

Presidente da Comissão da Previdência abre sessão e se diz otimista

Na quarta-feira, o presidente havia dado um prazo até às 10h desta quinta-feira para que partidos apresentassem destaques, que são instrumentos para alterar pontos específicos do texto

Publicado em 

04 jul 2019 às 13:41

Publicado em 04 de Julho de 2019 às 13:41

O relator da Comissão Especial da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), ao centro, e o presidente da comissão, deputado Marcelo Ramos (PL- AM), à direita, fazem selfie durante apresentação do relatório da reforma Crédito: Gabriela Bilo/Agência Estado
O presidente da Comissão Especial que analisa a proposta da reforma da Previdência, Marcelo Ramos (PL-AM), abriu, nesta manhã de quinta-feira (4), a sessão em que se retomará o processo de votação do relatório do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP). A sessão estava prevista para às 9h desta quinta-feira (4), mas houve atraso e ela foi aberta por volta das 10h, quando atingiu o quórum necessário. Naquele momento, o painel do plenário registrava 30 presenças.
O presidente da comissão, Marcelo Ramos (PL-AM), prevê que o relatório deve ser votado ainda na parte da manhã. O deputado afirmou também a jornalistas que nenhum destaque de bancada foi retirado ainda, e que não há acordo para acelerar a apreciação destes destaques. São nove destaques da oposição e 16 de partidos do Centro e da base. "Devemos votar tudo hoje (quinta) na comissão, estou otimista", disse.
O relator da reforma da Previdência, Samuel Moreira (PSDB-SP), também já chegou à sala. Na sessão, a comissão retomará o processo de votação do relatório de Moreira. Assim que a sessão começar, o presidente deverá colocar em votação um requerimento da oposição para a retirada do relatório de pauta. O instrumento é usado para obstruir a análise do texto, mas deve ser rejeitado pela maioria.
Em seguida, a comissão analisará o texto-base do relatório, que não pode mais ser modificado, e depois os destaques apresentados. Poderá ocorrer, no entanto, pedidos para inverter essa ordem.
Na quarta-feira, o presidente havia dado um prazo até às 10h desta quinta-feira para que partidos apresentassem destaques, que são instrumentos para alterar pontos específicos do texto.

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