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Jornalismo

Prêmio Cooperativista: Rede Gazeta é finalista em cinco categorias

Votação termina nesta segunda-feira, às 23h59

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 18:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 18:34
A foto "A beleza das seringueiras" é uma das indicadas ao prêmio de jornalista cooperativista Crédito: Ricardo Medeiros
A Rede Gazeta é finalista em cinco categorias do Prêmio de Jornalismo Cooperativista. A votação termina hoje às 23h59, no site www.premiodejornalismo.coop.br.
Em Webjornalismo, o Gazeta Online, disputa com Corte e sangria: as mulheres seringueiras e a produção da borracha no ES, de Luciana Castro. Cesar Fernandes, do Portal Gshow concorre com Bike Vitória: uma ilha em movimento; Juliana Borges, do G1 ES, é finalista com a reportagem Intoxicação leva produtores do ES a descobrirem qualidade de vida longe de agrotóxicos.
Em Fotografia, Ricardo Medeiros concorre duplamente com A beleza das seringueiras e A força das seringueiras, ambas publicadas no Gazeta Online e Vinícius Nascimento Gonçalves, do G1 ES, com O futuro do café Conilon 2.
A foto "A força das seringueiras" é uma das indicadas do prêmio de jornalismo cooperativista Crédito: Ricardo Medeiros
A reportagem 
Produtos gourmet do Espírito Santo conquistam o mundo
, da repórter Siumara Gonçalves, é finalista da categoria Impresso.
Já em Telejornalismo, a TV Gazeta é finalista com as reportagens A importância da Cooabriel na história do café conilon, um dos principais produtos agrícolas do Espírito Santo, de Ariele Rui, e Jardim da Penha: um bairro que respira cooperação, de Luana Almeida Esteves.
Na categoria Cinegrafia, são finalistas Fabrício Christ, da TV Gazeta, com Galinha caipira também coopera e Marcelo Alves Maciel, da TV Gazeta Sul, com Escola de Venda Nova do Imigrante ensina cooperativismo.
Os vencedores do prêmio serão conhecidos na próxima sexta-feira, 9.

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