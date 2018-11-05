Prêmio Cooperativista: Rede Gazeta é finalista em cinco categorias

A foto "A beleza das seringueiras" é uma das indicadas ao prêmio de jornalista cooperativista Crédito: Ricardo Medeiros

www.premiodejornalismo.coop.br. A Rede Gazeta é finalista em cinco categorias do Prêmio de Jornalismo Cooperativista. A votação termina hoje às 23h59, no site

Corte e sangria: as mulheres seringueiras e a produção da borracha no ES, de Luciana Castro. Cesar Fernandes, do Portal Gshow concorre com Bike Vitória: uma ilha em movimento; Juliana Borges, do G1 ES, é finalista com a reportagem Intoxicação leva produtores do ES a descobrirem qualidade de vida longe de agrotóxicos. Em Webjornalismo, o Gazeta Online , disputa com , de Luciana Castro. Cesar Fernandes, do Portal Gshow concorre com Bike Vitória: uma ilha em movimento; Juliana Borges, do G1 ES, é finalista com a reportagem Intoxicação leva produtores do ES a descobrirem qualidade de vida longe de agrotóxicos.

Em Fotografia, Ricardo Medeiros concorre duplamente com A beleza das seringueiras e A força das seringueiras, ambas publicadas no Gazeta Online e Vinícius Nascimento Gonçalves, do G1 ES, com O futuro do café Conilon 2.

A foto "A força das seringueiras" é uma das indicadas do prêmio de jornalismo cooperativista Crédito: Ricardo Medeiros

A reportagem 

, da repórter Siumara Gonçalves, é finalista da categoria Impresso.

Já em Telejornalismo, a TV Gazeta é finalista com as reportagens A importância da Cooabriel na história do café conilon, um dos principais produtos agrícolas do Espírito Santo, de Ariele Rui, e Jardim da Penha: um bairro que respira cooperação, de Luana Almeida Esteves.

Na categoria Cinegrafia, são finalistas Fabrício Christ, da TV Gazeta, com Galinha caipira também coopera e Marcelo Alves Maciel, da TV Gazeta Sul, com Escola de Venda Nova do Imigrante ensina cooperativismo.