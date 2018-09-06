Preços na Grande Vitória recuam e são os menores para agosto desde 2014

Comércio na avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica Crédito: Eduardo Dias

Os preços de agosto na Grande Vitória registraram 0,04% de deflação (diminuição no índice de preços), o menor resultado para o mês na série histórica, iniciada em 2014. O levantamento é do IBGE e foi divulgado nesta quinta-feira (6). Para analistas, o consumidor ainda não se sente confiante para comprar, fazendo lojistas reduzir preços.

Esta é a segunda deflação em 2018 na Região Metropolitana, que já havia registrado queda de 0,28% em março.

A variação de preços no mercado capixaba ficou abaixo do cenário nacional, que registrou deflação de 0,09% em agosto. Segundo o IBGE, é a menor taxa para o mês desde 1998, quando houve queda de 0,51%.

"Esse é o período da chamada safra seca. O resultado reflete a boa produção de alguns desses alimentos. E, por outro lado, há ainda endividamento e desemprego das famílias, por isso há receio no comprometimento da renda e baixa demanda para alguns produtos", disse o gerente do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do IBGE, Fernando Gonçalves.

PRODUTOS

Entre os produtos que puxaram a diminuição do índice no Estado estão a passagem aérea, com queda de 31,1%; a cebola, que ficou 13,66% mais barata; a batata-inglesa, com -9,91%; e a banana-prata, com -7,72%. No entanto, o acumulado do ano é de uma inflação de 2,87%.

A maior alta do mês foi a farinha de trigo, com aumento de 7,11% no preço; seguida da energia elétrica residencial, que subiu 6,23%; da manga (6,08%); e da cenoura (5,27%).