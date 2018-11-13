Preços da gasolina, gás de cozinha e luz sobem no ES e pesam no bolso

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Na hora de pagar para abastecer o carro ou ao colocar no papel as contas do mês, o consumidor percebe que está gastando cada vez mais. Os preços do gás de cozinha, da gasolina e da energia elétrica subiram muito nos últimos meses e estão pesando cada vez mais no bolso dos capixabas.

Grande Vitória (4,51%). Com isso, o consumidor está tendo que desembolsar cada mês um pouco mais, o que tem comprometido o orçamento doméstico. Esses produtos e serviços básicos do dia a dia das famílias subiram bem acima do salário mínimo (que aumentou 1,81% em 2018) e da inflação acumulada de janeiro a outubro na(4,51%). Com isso, o consumidor está tendo que desembolsar cada mês um pouco mais, o que tem comprometido o orçamento doméstico.

Agência Nacional do Petróleo (ANP) ou pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). De acordo com o presidente do Conselho Regional de Economia (Corecon), Ricardo Paixão, a inflação está razoavelmente sob controle no país, fazendo com que a maioria dos produtos não tenham grandes variações de valores. Ele destaca, porém, que os preços da gasolina, do gás e da energia seguem outros modelos de precificação, definidos ou pela política de preços daou pela

Em 2018, os maiores reajustes que o consumidor está enfrentando vem da conta de energia. No Estado, eles se deram nas duas empresas concessionárias do serviço, a EDP e a Luz e Força Santa Maria (ELFSM).

EDP, a tarifa cobrada para consumidores residenciais sem a cobrança de impostos que vigorava até o dia 6 de agosto deste ano era de R$ 0,48478. A partir do dia 7 daquele mês e até o próximo ano, o valor a ser cobrado passou a ser de R$ 0,56228. O que significa um aumento de 15,99%. No caso da, a tarifa cobrada para consumidores residenciais sem a cobrança de impostos que vigorava até o dia 6 de agosto deste ano era de R$ 0,48478. A partir do dia 7 daquele mês e até o próximo ano, o valor a ser cobrado passou a ser de R$ 0,56228. O que significa um aumento de 15,99%.

Já os municípios atendidos pela ELFSM tiveram reajuste de 14,16%. O preço do kWh praticado pela empresa até o dia 06 de agosto deste ano passou de R$ 0,5393 para R$ 0,61568.

Esse ajuste que as empresas fazem anualmente são calculados pela Aneel. De acordo com elas, ele é uma atualização dos custos obtidos da geração, transmissão e distribuição da energia elétrica, assim como com os encargos setoriais, conforme regras estabelecidas pela própria Aneel.

Além disso, em função da falta de água nos reservatórios para a geração de energia, tivemos nesse ano cinco meses consecutivos de bandeira vermelha, o que elevou o a conta do consumidor ainda mais. De julho a outubro, a cada 100 kWh consumidos havia um acréscimo de R$ 5 na conta de luz. Neste mês temos a bandeira amarela, onde há um acréscimo de R$ 1 na conta de luz a cada 100 kWh consumidos, lembra o professor de Economia da Ufes Luiz Antonio Saade.

NAS BOMBAS

gasolina. De janeiro a novembro deste ano, o combustível teve uma alta de 14,91%. De acordo com a ANP, no início do ano, o preço médio do litro estava em R$ 4,071 no Estado, já no mês passado R$ 4,678. Outro item de extrema importância no dia a dia é a. De janeiro a novembro deste ano, o combustível teve uma alta de 14,91%. De acordo com a ANP, no início do ano, o preço médio do litro estava em R$ 4,071 no Estado, já no mês passado R$ 4,678.

Entre os motivos que fizeram com que o valor do combustível aumentasse está a alta no preço do barril do petróleo no mercado internacional e da taxa de câmbio. O preço da gasolina está diretamente ligado a esses dois fatores, ou seja, se os preços lá fora estão em alta, ela é repassada aqui.

Em setembro, a Petrobras informou que o preço médio do litro da gasolina nas refinarias aumentaria em 2,8%. Já no mês passado a estatal reduziu em R$ 0,92 o preço do litro do combustível que sai das refinarias. Mesmo com a redução que a empresa aplica não há garantia de que ele seja repassado ao consumidor imediatamente e na mesma proporção, explica o economista Sebastião Demuner.

NA COZINHA

O botijão de gás é o combustível mais utilizado nas casas dos brasileiros. O seu preço depende diretamente do mercado externo. Esse item, que é básico para nos lares capixabas, teve um aumento médio de 8,24% apenas neste ano.

Parte do gás de cozinha utilizado no país é importado. Dessa forma, qualquer alteração na taxa de câmbio altera diretamente o valor do botijão. Mesmo que a inflação esteja menor do que a alta da taxa de câmbio, o preço do gás vai acompanhar o dólar.

Para suavizar a mudança o impacto da volatilidade do mercado externo, que fez o gás de cozinha subir 15,5% em 2017, no final do ano passado a Petrobras anunciou uma nova mudar a política de preços. Os novos preços passaram a ser divulgados em janeiro, abril, julho e outubro de cada ano.