Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Preço médio do litro da gasolina cai apenas um centavo no ES
Combustíveis

Preço médio do litro da gasolina cai apenas um centavo no ES

Nesta semana, o valor ficou em R$ 4,46. Já o diesel encerrou a semana custando R$ 3,27
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2018 às 20:24

Publicado em 21 de Julho de 2018 às 20:24

Abastecer o carro no Espírito Santo ficou só um pouco mais barato esta semana Crédito: Divulgação
O preço da gasolina nas bombas do Espírito Santo caiu um centavo na última semana, em média, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, do Gás Natural e dos Biocombustíveis (ANP). No país, o valor subiu após seis semanas consecutivas de queda.
De acordo com os dados, o valor médio na semana entre 15 e 21 de julho ficou em R$ 4,46, contra R$ 4,47 nas duas semanas anteriores. No Brasil, o preço médio da gasolina subiu 0,13% na semana, para R$ 4,50 por litro.
Com o diesel, a pequena redução na semana também se repetiu. No Espírito Santo, o preço médio deste combustível ficou em R$ 3,27 nesta semana, ante R$ 3,28 na semana anterior. No Brasil, o custo do diesel nas bombas teve queda de 0,23% na semana, para R$ 3,38.
MUNICÍPIOS
Nas cidades capixabas, o preço médio mais alto da gasolina continua sendo praticado em Guarapari, cujo valor alcançou R$ 4,66 nesta última semana. Em seguida, aparecem as cidades de Cachoeiro de Itapemirim e Linhares, ambas com preço médio de R$ 4,64.
Com um preço um pouco mais baixo, Colatina registrou média de R$ 4,62, seguida por Aracruz (R$ 4,53) e  São Mateus (R$ 4,52).
É na Grande Vitória que o preço médio da gasolina continua mais barato. Em Cariacica, o valor atingiu R$ 4,34, seguida por Serra (R$ 4,38), Vitória (R$ 4,39) e Vila Velha (R$ 4,40).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados