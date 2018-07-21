Preço médio do litro da gasolina cai apenas um centavo no ES

Abastecer o carro no Espírito Santo ficou só um pouco mais barato esta semana Crédito: Divulgação

O preço da gasolina nas bombas do Espírito Santo caiu um centavo na última semana, em média, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, do Gás Natural e dos Biocombustíveis (ANP). No país, o valor subiu após seis semanas consecutivas de queda.

De acordo com os dados, o valor médio na semana entre 15 e 21 de julho ficou em R$ 4,46, contra R$ 4,47 nas duas semanas anteriores. No Brasil, o preço médio da gasolina subiu 0,13% na semana, para R$ 4,50 por litro.

Com o diesel, a pequena redução na semana também se repetiu. No Espírito Santo, o preço médio deste combustível ficou em R$ 3,27 nesta semana, ante R$ 3,28 na semana anterior. No Brasil, o custo do diesel nas bombas teve queda de 0,23% na semana, para R$ 3,38.

MUNICÍPIOS

Nas cidades capixabas, o preço médio mais alto da gasolina continua sendo praticado em Guarapari, cujo valor alcançou R$ 4,66 nesta última semana. Em seguida, aparecem as cidades de Cachoeiro de Itapemirim e Linhares, ambas com preço médio de R$ 4,64.

Com um preço um pouco mais baixo, Colatina registrou média de R$ 4,62, seguida por Aracruz (R$ 4,53) e São Mateus (R$ 4,52).