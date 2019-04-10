Preço do tomate dispara e chega a R$ 10,90 o quilo no ES

Luciana se surpreendeu com a alta do preço do tomate nas últimas semanas Crédito: Carlos Alberto Silva

Quem tem ido ao supermercado ou à feira em busca de tomate está tomado um susto com o preço do produto. O fruto vermelho vem apresentando tendência de alta no mercado desde o início do ano e já está custando mais caro do que um quilo de peito de frango, por exemplo.

Supermercados de Vitória chegaram a comercializar nesta terça (09) o produto por até R$ 10,90 o quilo. Esse valor é 27,75% superior ao preço do quilo do peito de frango (R$ 8,67), em valores deste mês.

De acordo com a pesquisa da Cesta Básica da Classe Média da Doctum, no mês passado, o tomate foi comercializado, em média, a R$ 6,58 o quilo. De lá para cá, o fruto teve alta de pelo menos 65% para o consumidor final.

Os preços tem preocupado os consumidores que, para não ficar sem a mercadoria, acabam diminuindo o consumo. Esse é o caso do engenheiro Bernardo Alvarenga. “Com o quilo nesse valor, só dá para comprar o mínimo que preciso para o consumo da família. Como está muito caro, vou levar bem menos do que gostaria”, conta.

Quem também viu o preço do tomate pesar no bolso foi a comerciante Luciana Alves. “Fiquei surpresa quando vi o valor do quilo. Está um preço absurdo. Da última vez que comprei, há umas duas semanas, estava bem mais em conta”, relata.

PRODUÇÃO





Segundo o economista e coordenador-geral da Faculdade Pio XII, Marcelo Loyola, o tomate tem uma característica muito especifica dentro da linha de produtos do hortifruti.

“Ele é muito sensível ao clima. Estamos passando por períodos prolongados de seca ou de muita chuva, o que não é bom para a cultura e acaba reduzindo a oferta do produto”, explica. O economista ainda comenta que, por ser um produto muito perecível, a relação entre demanda e oferta na composição do preço final é muito clara. “Pouca oferta e muita procura é sinal de alta na certa”, comenta Loyola.

O tomate está chegando mais caro para o consumidor e para os supermercadistas e feirantes. De acordo com a Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), que abastece os principais mercados do Estado, o preço do fruto vem oscilando nas últimas semanas.

Ontem, o tomate foi comercializado na Ceasa a R$ 6,50 o quilo, no atacado. Esse valor já é 179% superior ao do início do mês, quando o quilo custava R$ 2,33, no atacado.

De acordo com o diretor-presidente da Ceasa, Carlos Roberto Rafael, o aumento de proliferação de pragas tem feito com que a produção diminua. “Também notamos a diminuição no plantio de algumas culturas, como a do tomate. Isso se deu por conta do preço baixo que foi vendido nos últimos dois anos. Agora, com a oferta menor, o preço tende a ficar mais alto”, explica.

VARIAÇÕES NO CLIMA PREJUDICAM PLANTAÇÕES DE FOLHAGENS E FRUTAS

Plantação de alface: produto é um dos que estão no topo no ranking da carestia Crédito: Ricardo Medeiros





O clima instável está fazendo com que o preço de muitos produtos aumente. Com as temperaturas elevadas e as chuvas fortes que atingem alguns locais do Estado, as plantações de folhagens, por exemplo, têm sido prejudicadas. Dessa forma, o produtor acaba encarecendo o produto, o que reflete no preço final que chega ao consumidor.

De acordo com o boletim diário de preços da Central de Abastecimento do Estado (Ceasa), alface, rúcula, brócolis, couve, agrião, coentro, salsa e taioba foram alguns dos itens com maior variação nos preços.

A alface americana, por exemplo, chegou a ser comercializada ontem a R$ 3,33. Já em janeiro deste ano, o preço médio da folhagem era R$ 1,69. A couve passou de R$ 2,47, em janeiro, para R$ 2,65 ontem, sendo que o preço médio em maço ficou em R$ 2,94.

Além das hortaliças, algumas frutas também estão ficando mais caras, como é o caso da banana e do mamão, que chegaram a apresentar um aumento de 50% em relação aos preços praticados na semana passada.