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Reputação contaminada

Preço do petróleo em alta e leilões da ANP dão fôlego a petroleiras

Empresas que abriram capital na Bolsa na época da euforia com o pré-sal e passaram por turbulências, agora se beneficiam de condições

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 11:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 11:15
- Crédito: Divulgação
Com a reputação contaminada pela decadência da petroleira OGX  que fez parte do império X, de Eike Batista  e com projetos inviabilizados com a queda nos preços do petróleo, que atingiram níveis mínimos no início de 2016, empresas nacionais de óleo e gás estão diante de uma chance de se reerguer. A recuperação do preço do petróleo, a venda de ativos da Petrobras e o programa de leilões permanentes de blocos exploratórios da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível (ANP) deram novas oportunidade para companhias como Petrorio, QGEP e Ouro Preto.
Algumas coisas estão sendo revistas no setor e a expectativa é que, mesmo em um cenário com preço de petróleo mais baixo, o mercado continue atrativo, diz o especialista em energia Daniel Rocha, diretor executivo da Accenture Strategy.
Na Petrorio (ex-HRT), a venda de ativos não só pela Petrobras, mas também por outras empresas de grande porte, como a Maersk, é vista como a principal oportunidade para novos negócios. Desde que a companhia foi reformulada, após atingir o fundo do poço em 2013 (ler mais na página B3), o foco passou a ser campos maduros que não são mais do interesse das multinacionais. São ativos que têm a ver com nossa expertise, diz o presidente da empresa, Nelson Queiroz Tanure. Segundo ele, a companhia tem olhado, para comprar, participações de até US$ 1 bilhão em campos já em fase de produção.
Funcionário de carreira da Petrobrás e ex-executivo do grupo de Eike Batista, Rodolfo Landim, hoje presidente da Ouro Preto  de capital fechado , afirma que a venda de ativos da estatal é uma oportunidade para as empresas do setor de médio porte, principalmente para as brasileiras que conhecem as bacias sedimentares do País. Ele destaca ainda a melhora do preço do petróleo como fator que tem favorecido as companhias. O barril, que hoje está na casa dos US$ 77, chegou a valer menos de US$ 30 no início de 2016.
Na Queiroz Galvão Exploração e Produção (QGEP), as alterações regulatórias, como a abertura do mercado para exploração do pré-sal e a simplificação das regras de conteúdo local, foram vistas como capazes de potencializar o setor. Com essas mudanças, as grandes companhias estão voltando para o Brasil com intensidade. Para empresas do nosso tamanho, é importante que elas estejam aqui, porque permite nos atrelarmos a elas, diz o presidente da QGEP, Lincoln Guardado.
LEILÕES
Rocha, da Accenture Strategy, destaca ainda o novo formato de leilões da ANP como propulsor das petroleiras brasileiras. Neste mês, a agência deverá divulgar um edital para licitar 158 blocos exploratórios de petróleo. O certame não será concluído em uma data específica, já que o modelo do leilão é permanente. Eventualmente, um bloco não é interessante para uma empresa agora, mas, uma mudança do cenário, como uma alta do petróleo, pode tornar o bloco atrativo, diz o consultor. Esses leilões têm grande potencial, acrescenta

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