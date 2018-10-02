Preço do litro da gasolina sobe até R$ 0,25 em apenas uma semana no ES

O preço do combustível não para de subir no Espírito Santo. Segundo dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o valor médio da gasolina no Estado já chega a R$ 4,75. Nas últimas três semanas, o aumento foi de R$ 0,18. No dia 8 de setembro, o preço era de R$ 4,57 e terminou o dia 29 a R$ 4,75, na média.

O Gazeta Online fez uma ronda pela Capital e Região Metropolitana da cidade e constatou que a situação tem piorado. Em menos de duas semanas, por exemplo, em apenas um posto de Vitória o aumento chegou a R$ 0,25. Nesta segunda-feira, dia 1º, o litro da gasolina era vendido a

R$ 4,89. Na semana anterior, custava de R$ 4,64.

O litro de gasolina mais caro da Capital chega a ser vendido a R$ 4,99, segundo dados apurados pela reportagem, em um posto localizado na Reta da Penha.

O médico Walter Duarte Batista Júnior tomou um susto com preço da gasolina a R$ 4,99 Crédito: Fernando Madeira

O médico Walter Duarte Batista Júnior, 36 anos, ficou espantado com o aumento e desistiu de encher o tanque. Tomei um susto quando cheguei aqui e vi o preço da gasolina a R$ 5. Vamos ver se é a realidade em todos os postos. Estou abastecendo agora porque está na reserva. Normalmente, encho o tanque, mas vou esperar para ver como vai ficar nos próximos dias, disse.

Ele gasta, em média, R$ 500 por mês para abastecer o carro. Sempre pesquiso antes de abastecer. Hoje, não deu porque estava na reserva. Pago no crédito apenas se o valor estiver menor que no débito, justificou.

O aumento no preço da gasolina registrado nas últimas no Estado tem acompanhado a escalada a nível nacional. No país, o valor médio do combustível subiu 0,95% na última semana, chegando a R$ 4,69, mas ainda menor que a média capixaba.

NO ESTADO

A gasolina mais cara no interior do Estado é vendida, em média, a R$ 4,97 em Cachoeiro de Itapemirim. Em Aracruz, o consumidor está pagando R$ 4,94, e em Colatina, R$ 4,87. Em Linhares, o preço na bomba chega a R$ 4,83, e a R$ 4,72 em São Mateus.

Na Região Metropolitana de Vitória, o valor está em R$ 4,96 em Guarapari, R$ 4,70 na Serra, R$ 4,68 em Vitória, R$ 4,67 em Cariacica, e R$ 4,66 em Vila Velha, onde um posto vende a gasolina no crédito a R$ 5,15 o litro.

Gasolina atingiu R$ 4,99 em posto na Reta da Penha Crédito: Fernando Madeira





PESQUISA DE PREÇOS

[ Valores cobrados na segunda-feira (1º/10) ]

Serra

Posto Serrano

Não vende no crédito

R$ 4,75 (débito)

Posto Coliseu

R$ 4,89 (crédito)

R$ 4,59 (débito)

Posto Mirante

R$ 4,89 (crédito)

R$ 4,69 (débito)

Vitória

Posto Ipiranga na Fernando Ferrari

R$ 4,89 (crédito)

R$ 4,64 (débito)

Posto Iate

R$ 4,99 (crédito)

R$ 4,99 (débito)

Posto Modelo na Avenida Vitória

R$ 4,55 (crédito)

R$ 4,55 (débito)

Autoposto na Beira-Mar

R$ 4,72 (crédito)

R$ 4,59 (débito)

Posto Monza

R$ 4,55 (crédito)

R$ 4,55 (débito)

Guarapari

Posto Guarave

R$ 5,09 (crédito)

R$ 4,93 (débito)

Cariacica

Posto Mclaren

Não vende no crédito

R$ 4,64 (débito)

Posto Kadillac

R$ 4,65 (crédito)

R$ 4,65 (débito)

Posto Chegada

R$ 4,67 (crédito)

R$ 4,67 (débito)

Posto Zambon

R$ 4,69 (crédito)

R$ 4,69 (débito)

Vila Velha

Posto Moby Dick

R$ 5,15 (crédito)

R$ 4,65 (débito)

Autoposto Ilha das Graças

R$ 4,69 (crédito)

R$ 4,69 (débito)





Cleiton Augusto Soares é residente em jornalismo. Texto sob supervisão de Vitor Ferri.