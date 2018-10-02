Preço do litro da gasolina sobe até R$ 0,25 em apenas uma semana no ES

O preço do combustível não para de subir no Espírito Santo. Segundo dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o valor médio da gasolina no Estado já chega a R$ 4,75. Nas últimas três semanas, o aumento foi de R$ 0,18. No dia 8 de setembro, o preço era de R$ 4,57 e terminou o dia 29 a R$ 4,75, na média.
O Gazeta Online fez uma ronda pela Capital e Região Metropolitana da cidade e constatou que a situação tem piorado. Em menos de duas semanas, por exemplo, em apenas um posto de Vitória o aumento chegou a R$ 0,25. Nesta segunda-feira, dia 1º, o litro da gasolina era vendido a
R$ 4,89. Na semana anterior, custava de R$ 4,64.
O litro de gasolina mais caro da Capital chega a ser vendido a R$ 4,99, segundo dados apurados pela reportagem, em um posto localizado na Reta da Penha.
O médico Walter Duarte Batista Júnior, 36 anos, ficou espantado com o aumento e desistiu de encher o tanque. Tomei um susto quando cheguei aqui e vi o preço da gasolina a R$ 5. Vamos ver se é a realidade em todos os postos. Estou abastecendo agora porque está na reserva. Normalmente, encho o tanque, mas vou esperar para ver como vai ficar nos próximos dias, disse.
Ele gasta, em média, R$ 500 por mês para abastecer o carro. Sempre pesquiso antes de abastecer. Hoje, não deu porque estava na reserva. Pago no crédito apenas se o valor estiver menor que no débito, justificou.
O aumento no preço da gasolina registrado nas últimas no Estado tem acompanhado a escalada a nível nacional. No país, o valor médio do combustível subiu 0,95% na última semana, chegando a R$ 4,69, mas ainda menor que a média capixaba.
NO ESTADO
A gasolina mais cara no interior do Estado é vendida, em média, a R$ 4,97 em Cachoeiro de Itapemirim. Em Aracruz, o consumidor está pagando R$ 4,94, e em Colatina, R$ 4,87. Em Linhares, o preço na bomba chega a R$ 4,83, e a R$ 4,72 em São Mateus.
Na Região Metropolitana de Vitória, o valor está em R$ 4,96 em Guarapari, R$ 4,70 na Serra, R$ 4,68 em Vitória, R$ 4,67 em Cariacica, e R$ 4,66 em Vila Velha, onde um posto vende a gasolina no crédito a R$ 5,15 o litro.
PESQUISA DE PREÇOS
[ Valores cobrados na segunda-feira (1º/10) ]
Serra
Posto Serrano
Não vende no crédito
R$ 4,75 (débito)
Posto Coliseu
R$ 4,89 (crédito)
R$ 4,59 (débito)
Posto Mirante
R$ 4,89 (crédito)
R$ 4,69 (débito)
Vitória
Posto Ipiranga na Fernando Ferrari
R$ 4,89 (crédito)
R$ 4,64 (débito)
Posto Iate
R$ 4,99 (crédito)
R$ 4,99 (débito)
Posto Modelo na Avenida Vitória
R$ 4,55 (crédito)
R$ 4,55 (débito)
Autoposto na Beira-Mar
R$ 4,72 (crédito)
R$ 4,59 (débito)
Posto Monza
R$ 4,55 (crédito)
R$ 4,55 (débito)
Guarapari
Posto Guarave
R$ 5,09 (crédito)
R$ 4,93 (débito)
Cariacica
Posto Mclaren
Não vende no crédito
R$ 4,64 (débito)
Posto Kadillac
R$ 4,65 (crédito)
R$ 4,65 (débito)
Posto Chegada
R$ 4,67 (crédito)
R$ 4,67 (débito)
Posto Zambon
R$ 4,69 (crédito)
R$ 4,69 (débito)
Vila Velha
Posto Moby Dick
R$ 5,15 (crédito)
R$ 4,65 (débito)
Autoposto Ilha das Graças
R$ 4,69 (crédito)
R$ 4,69 (débito)
Cleiton Augusto Soares é residente em jornalismo. Texto sob supervisão de Vitor Ferri.