Preço do bitcoin despenca a menos de US$ 10mil

Bitcoin, moeda digital Crédito: Reprodução

Enquanto a China e Coreia do Sul ampliam suas restrições às criptomoedas e o secretário do Tesouro americano diz que quer evitar que elas se tornem a nova "conta na Suíça", o preço do bitcoin despenca para menos de US$ 10 mil, na menor cotação desde desde o primeiro dia de dezembro.

Nesta quarta-feira, o bitcoin reucou 7%, para US$ 9.968, segundo dados da Bloomberg. Ao todo, a moeda já perdeu cerca de 50% de seu valor, depois do recorde estabelecido no mês passado, de US$ 19.511. Com isso, viu seu valor de mercado ser reduzido em mais de US$ 140 bilhões.

Nos últimos quatro dias, apenas, o mercado de moedas digitais perdeu mais US$ 300 bilhões em valor de mercado.

Depois de uma alta vertiginosa no ano passado, o bitcoin teve uma valorização de 1.400%. Iniciou-se um processo de questionamento sobre a viabilidade das criptomoedas e da tecnologia blockchain que as sustenta. Com isso, o maior escrutínio dos reguladores de todo o mundo, que pressionam para mais regulações das moedas digitais, derruba o preço dos ativos digitais.