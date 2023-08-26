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Preço da gasolina sobe mais R$ 0,23 por litro e já é o maior desde julho de 2022

Diesel fica R$ 0,55 por litro mais caro, segundo levantamento semanal da ANP
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 ago 2023 às 21:20

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 21:20

RIO DE JANEIRO - O preço médio da gasolina e do diesel nos postos brasileiros seguiu em alta na segunda semana após os reajustes no valor de venda das refinarias da Petrobras. A gasolina chegou a R$ 5,88 por litro, maior valor desde julho de 2022, em valores corrigidos pela inflação.
É uma alta de R$ 0,23 por litro em relação à semana anterior, segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis). Desde o reajuste, anunciado no dia 15 de agosto, o aumento acumulado é de R$ 0,35 por litro.
Posto Trilha, em Jardim Camburi reajustou o preço da gasolina, Vitória
Posto de gasolina na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros - 16/08/2023
Já o preço do diesel S-10 subiu mais R$ 0,55 por litro, para R$ 6,05, superando a barreira dos R$ 6 pela primeira vez desde fevereiro. Entre a semana anterior ao reajuste e esta semana, o aumento acumulado é de R$ 0,97 por litro.
Os repasses são maiores do que o previsto pela Petrobras, que estimou alta média de R$ 0,30 por litro de gasolina e R$ 0,65 por litro de diesel, considerando a parcela de biocombustíveis nos dois produtos.
Esta semana, a ANP detectou a gasolina mais cara do país em Tefé (AM), a R$ 7,62 por litro. O diesel mais caro foi encontrado em Ourinhos (SP), a R$ 8 por litro. Em 13 Estados, o preço médio da gasolina supera os R$ 6 por litro
São eles: Acre (R$ 6,75), Rondônia (R$ 6,54), Rio Grande do Norte (R$ 6,44), Amazonas (R$ 6,41), Ceará (R$ 6,32), Tocantins (R$ 6,28), Sergipe (R$ 6,13), Bahia (R$ 6,05), Espírito Santo (R$ 6,03), Paraná (R$ 6,03), Pernambuco (R$ 6,03), Roraima (R$ 6,02) e Santa Catarina (R$ 6,00).

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Os reajustes da semana passada ocorreram em meio a forte pressão do mercado por repasses das altas das cotações internacionais do petróleo. As elevadas defasagens levaram a estatal a ter que ampliar suas importações de diesel para compensar a queda de importações privadas.
No dia seguinte aos aumentos, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou que a decisão teve o objetivo de evitar que a empresa perca dinheiro, uma vez que as cotações internacionais do petróleo atingiram um novo patamar.
Embora não tenham eliminado as defasagens em relação às cotações internacionais, os reajustes reduziram a percepção de ingerência política sobre o comando da estatal, trazendo a empresa novamente ao radar dos investidores.
Nesta semana, três grandes bancos passaram a recomendar compra das ações da estatal, que dispararam nas bolsas, voltando a patamares anteriores à queda abrupta após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno de 2022.
Segundo a ANP, o preço do etanol hidratado subiu R$ 0,05 por litro nas bombas esta semana, para R$ 3,66 por litro.

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