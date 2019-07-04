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Tá caro!

Preço da cesta básica no ES é o que mais sobe no país, diz Dieese

De janeiro a junho, alimentos básicos acumularam alta superior a R$ 80 na Grande Vitória

Publicado em 

04 jul 2019 às 18:01

Publicado em 04 de Julho de 2019 às 18:01

Crédito: Reprodução | Pixabay
Quem faz compras todo mês no supermercado já reparou: o custo dos principais alimentos tem subido bastante no Espírito Santo em 2019. De janeiro a junho, o preço da cesta básica aumentou mais de R$ 80 na Grande Vitória de acordo com pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A alta de 20,20% registrada no Estado é a maior entre as capitais do país neste ano.
Preço da cesta básica no ES é o que mais sobe no país , diz Dieese
Isso significa que, para comprar os 13 produtos considerados básicos (como arroz, feijão, carne e leite, por exemplo), o capixaba hoje gasta em média R$ 485,34. No início deste ano, esse custo era de R$ 403,79.
> Custo da cesta básica cai em 10 capitais em junho, diz Dieese
Ou seja, atualmente as famílias do Estado gastam 52,86% do salário mínimo líquido (após o desconto referente à Previdência Social) apenas com a cesta básica, o que equivale a 107 horas de trabalho por mês.
Em junho de 2019, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria equivaler a R$ 4.214, 62, nas projeções do Departamento,  levando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e Previdência.
Desde o ano passado o Dieese não disponibiliza mais a lista de preço de cada produto nas capitais pesquisadas. 

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