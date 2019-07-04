Preço da cesta básica no ES é o que mais sobe no país , diz Dieese

Quem faz compras todo mês no supermercado já reparou: o custo dos principais alimentos tem subido bastante no Espírito Santo em 2019. De janeiro a junho, o preço daaumentou mais de R$ 80 na Grande Vitória de acordo com pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A alta de 20,20% registrada no Estado é a maior entre as capitais do país neste ano.