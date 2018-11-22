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Antecipação

Pré-Black Friday gera trânsito perto de hipermercado em Vitória

Uma longa fila de carros se formou na Avenida Beira-Mar na manhã desta quinta-feira

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 13:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 13:28
Fila de veículos se formou na primeira faixa da Beira Mar Crédito: Kaique Dias
Com a Black Friday chegando nesta sexta (23), tem muitos estabelecimentos querendo sair na frente com as promoções. Em busca de ofertas, motoristas chegaram a gerar um congestionamento na Avenida Beira-Mar, em Vitória, na manhã desta quinta (22), numa fila para entrar em um hipermercado localizado em Bento Ferreira. Com a procura alta, dentro da loja chegou a faltar carrinhos de compra para colocar os produtos.
> Black Friday: como fazer a compra online em segurança
O trânsito estava ruim em vários momentos na primeira faixa da Beira Mar, perto da Prefeitura de Vitória. Dentro do estacionamento, muita confusão e muita gente entrando até na contramão para conseguir uma vaga. O funcionário público Sidney Oliveira dos Reis, 55 anos, chegou por volta de 7h40 e já tinha muita gente esperando para entrar na loja.
> Como fugir das armadilhas das compras de Black Friday
Tem que ter paciência para entrar. A gente estacionou aqui fora só para pegar as coisas porque não dava para estacionar lá dentro, explicou.
Para ele, algumas coisas estão valendo a pena, mas muita gente se empolgou. As pessoas acabam se empolgando muito. Quando abriu foi igual abrir uma porteira, relatou.

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