Pré-Black Friday gera trânsito perto de hipermercado em Vitória

O trânsito estava ruim em vários momentos na primeira faixa da Beira Mar, perto da Prefeitura de Vitória. Dentro do estacionamento, muita confusão e muita gente entrando até na contramão para conseguir uma vaga. O funcionário público Sidney Oliveira dos Reis, 55 anos, chegou por volta de 7h40 e já tinha muita gente esperando para entrar na loja.