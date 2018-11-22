Pré-Black Friday gera trânsito perto de hipermercado em Vitória

Com a Black Friday chegando nesta sexta (23), tem muitos estabelecimentos querendo sair na frente com as promoções. Em busca de ofertas, motoristas chegaram a gerar um congestionamento na Avenida Beira-Mar, em Vitória, na manhã desta quinta (22), numa fila para entrar em um hipermercado localizado em Bento Ferreira. Com a procura alta, dentro da loja chegou a faltar carrinhos de compra para colocar os produtos.
O trânsito estava ruim em vários momentos na primeira faixa da Beira Mar, perto da Prefeitura de Vitória. Dentro do estacionamento, muita confusão e muita gente entrando até na contramão para conseguir uma vaga. O funcionário público Sidney Oliveira dos Reis, 55 anos, chegou por volta de 7h40 e já tinha muita gente esperando para entrar na loja.
Tem que ter paciência para entrar. A gente estacionou aqui fora só para pegar as coisas porque não dava para estacionar lá dentro, explicou.
Para ele, algumas coisas estão valendo a pena, mas muita gente se empolgou. As pessoas acabam se empolgando muito. Quando abriu foi igual abrir uma porteira, relatou.