Prazo para pagar IPVA começa a vencer nesta quarta

Crédito: XB100/Freepik

IPVA) começa a vencer nesta quarta-feira (9) para proprietários de veículos com placa final 1 que queiram quitar o imposto à vista, com desconto de 3%, ou parcelar em três vezes, sem o abatimento. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores () começa a vencer nesta quarta-feira (9) para proprietários de veículos com placa final 1 que queiram quitar o imposto à vista, com desconto de 3%, ou parcelar em três vezes, sem o abatimento.

O calendário segue até o próximo dia 22, quando termina o prazo para placas final zero.

Quem perder a data-limite ainda tem a possibilidade de quitar o IPVA em fevereiro, mas, nesse caso, o imposto não poderá ser parcelado e não haverá o desconto.

A economista-chefe do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) Brasil, Marcela Kawauti, ressalta que o pagamento à vista só compensa para quem tem a grana para pagar de uma vez só. "Se não tiver o dinheiro, é melhor parcelar do que se enrolar tentando pagar à vista."

Dpvat (seguro obrigatório), junto da primeira parcela do imposto ou da cota única. Além do IPVA, o motorista tem que pagar o(seguro obrigatório), junto da primeira parcela do imposto ou da cota única.

Quem quiser consegue antecipar também o licenciamento, que só começa a vencer a partir de abril.

Para quitar os valores, o dono do carro deve ir a um banco com o número do Registro de Veículo Automotor (Renavam). O pagamento também pode ser feito em casas lotéricas ou pela internet.





PAGAMENTO DO IPVA

- O prazo de pagamento do IPVA começa a vencer nesta quarta (9) para veículos com placa final 1;

- Esse ano, o imposto está mais barato. O motivo é a desvalorização média dos carros usados, de 3,34%, nos preços de venda no comércio, sobre os quais o governo calcula o IPVA.

Alíquotas:

- De 4% sobre o valor venal para proprietários de veículos movidos a gasolina e carros flex;

- De 3% para os que funcionam somente com álcool, eletricidade, gás ou a combinação desses combustíveis.

Aviso:

- Desde 2017, o governo suspendeu o envio do aviso de vencimento por carta;

- Dúvidas podem ser tiradas pelo telefone 0800-170-110 (ligação gratuita).

Opções de pagamento:

- O motorista que optar por pagar o IPVA à vista nesse mês terá desconto de 3%;

- Também é possível pagar em fevereiro, em parcela única, mas sem desconto;

- Outra opção é pagar parcelado, em três vezes (janeiro, fevereiro e março). A data-limite do pagamento varia conforme o final da placa.

Como pagar:

- O IPVA pode ser pago em qualquer agência bancária (nos caixas eletrônicos), ou pela internet;

- É preciso ter o número do Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor).

Se não pagar:

- Quem deixar de recolher o imposto terá que pagar multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic;

- Passados 60 dias, o percentual da multa passa a ser de 20% do valor do imposto.

SEGURO OBRIGATÓRIO

- O Dpvat custará 63,3% menos neste ano em relação ao que foi cobrado em 2018.

Novos valores (incluindo IOF e custo do bilhete):

- Automóveis e camionetas particulares: R$ 16,21;

- Motos: R$ 84,58.

Como pagar: