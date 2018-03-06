Poupança tem retirada líquida de R$ 708,1 milhões em fevereiro

Fachada do Banco Central do Brasil Crédito: Divulgação

O brasileiro sacou R$ 708,1 milhões da caderneta de poupança em fevereiro. De acordo com o Banco Central, esse foi o valor da diferença entre todos os depósitos e as retiradas feitas pelas famílias. Foi o segundo mês seguido em que a aplicação mais popular do país perdeu recursos.

Em janeiro, a poupança ficou no vermelho em R$ 5,2 bilhões, apesar de todos os depósitos feitos. No ano, a chamada captação líquida ficou negativa em R$ 5,9 bilhões.

Normalmente, as famílias recorrem às economias feitas para pagar as contas de início do ano como impostos, material escolar e as despesas das férias.

Mesmo no campo negativo, o desempenho é melhor que o registrado no primeiro bimestre do ano passado, quando os saques da caderneta de poupança superaram os saques em R$ 12,4 bilhões. No início de 2017, o Brasil vivia uma situação econômica pior com juros e inflação maiores.

No entanto, no fim do ano passado, após dois anos de saída de recursos, a caderneta de poupança voltou a ficar no azul e registrou R$ 17,1 bilhões em depósitos, já descontados todos os saques.