Poupança tem a melhor captação para abril em cinco anos

Cédulas de real Crédito: Reprodução | Pixabay

Pelo segundo mês seguido, a caderneta de poupança voltou a ter mais depósitos do que saques. Segundo o Banco Central, a captação foi de R$ 1,2 bilhão em abril. É o melhor desempenho para o mês desde 2013.

No primeiro bimestre, a caderneta de poupança perdeu R$ 5,9 bilhões. Normalmente, as famílias recorrem às economias feitas para pagar as contas de início do ano como impostos, material escolar e gastos com as férias. Mesmo com o resultado positivo de março e abril, a aplicação mais popular ainda acumula uma saída líquida de R$ 694 milhões no acumulado do ano.

Com a queda dos juros e a inflação baixa, a poupança volta procurada por pequenos poupadores, que não têm acesso às baixas taxas de administração em fundos de investimento como os grandes aplicadores. O fato de não incidir imposto de renda nas aplicações da poupança também ajuda.