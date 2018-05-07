Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Poupança tem a melhor captação para abril em cinco anos
Brasília

Poupança tem a melhor captação para abril em cinco anos

Os depósitos superaram os saques em R$ 1,2 bilhão, segundo o BC
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 19:07

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 19:07

Cédulas de real Crédito: Reprodução | Pixabay
Pelo segundo mês seguido, a caderneta de poupança voltou a ter mais depósitos do que saques. Segundo o Banco Central, a captação foi de R$ 1,2 bilhão em abril. É o melhor desempenho para o mês desde 2013.
No primeiro bimestre, a caderneta de poupança perdeu R$ 5,9 bilhões. Normalmente, as famílias recorrem às economias feitas para pagar as contas de início do ano como impostos, material escolar e gastos com as férias. Mesmo com o resultado positivo de março e abril, a aplicação mais popular ainda acumula uma saída líquida de R$ 694 milhões no acumulado do ano.
Com a queda dos juros e a inflação baixa, a poupança volta procurada por pequenos poupadores, que não têm acesso às baixas taxas de administração em fundos de investimento como os grandes aplicadores. O fato de não incidir imposto de renda nas aplicações da poupança também ajuda.
Atualmente, o brasileiro guarda R$ 735,4 bilhões na poupança. Somente no mês passado, os bancos pagaram R$ 2,8 bilhões de rendimentos sobre esses recursos. Depósitos rendem 0,37155 ao mês. Apenas os aportes feitos antes da mudança da lei pelo governo Dilma Rousseff crescem a uma taxa de 0,5% ao mês. Esse rendimento maior é apenas para os recursos aplicados até 03 de maio de 2012 e que não foram sacados até hoje.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF
Imagem de destaque
Marmita proteica: 8 receitas fáceis e nutritivas para o dia a dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados