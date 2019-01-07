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Melhor resultado

Poupança registra em 2018 melhor resultado em cinco anos

Volume de dinheiro guardado na caderneta chega a R$ 797,2 bilhões

Publicado em 07 de Janeiro de 2019 às 18:17

Publicado em 

07 jan 2019 às 18:17
Teve servidor do Estado que recebeu R$ 90 mil de jetons no ano passado. Crédito: Divulgação
A caderneta de poupança , aplicação financeira mais popular do país, fechou o ano de 2018 no azul. Os depósitos superaram os saques em R$ 38,2 bilhões no ano passado, informou nesta segunda-feira o Banco Central. É o melhor resultado para a aplicação desde 2013, quando o saldo da poupança ficou positivo em R$ 71,048 bilhões.
Ao longo do ano passado, os depósitos somaram R$ 2,252 trilhões e os saques, R$ 2,214 trilhões.
Com o ingresso de recursos na poupança, o estoque dos valores depositados, ou seja, o volume total aplicado, somava R$ 797,2 bilhões em dezembro do ano passado.
Os dados mostram uma recuperação. Em 2015, quando a crise econômica começou a se agravar, a poupança registrou uma saída de R$ 53,6 bilhões. No ano seguinte, a aplicação perdeu R$ 40,7 bilhões, já descontado tudo o que entrou.
Agora, o cenário é bom para poupança. Com a melhora do emprego e da renda, sobra mais dinheiro para poupar. Além disso, com os juros em queda, os fundos de investimentos estão com retorno menor, e a caderneta de poupança volta a ser atraente.

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