Poupança registra em 2018 melhor resultado em cinco anos

Teve servidor do Estado que recebeu R$ 90 mil de jetons no ano passado. Crédito: Divulgação

A caderneta de poupança , aplicação financeira mais popular do país, fechou o ano de 2018 no azul. Os depósitos superaram os saques em R$ 38,2 bilhões no ano passado, informou nesta segunda-feira o Banco Central. É o melhor resultado para a aplicação desde 2013, quando o saldo da poupança ficou positivo em R$ 71,048 bilhões.

Ao longo do ano passado, os depósitos somaram R$ 2,252 trilhões e os saques, R$ 2,214 trilhões.

Com o ingresso de recursos na poupança, o estoque dos valores depositados, ou seja, o volume total aplicado, somava R$ 797,2 bilhões em dezembro do ano passado.

Os dados mostram uma recuperação. Em 2015, quando a crise econômica começou a se agravar, a poupança registrou uma saída de R$ 53,6 bilhões. No ano seguinte, a aplicação perdeu R$ 40,7 bilhões, já descontado tudo o que entrou.