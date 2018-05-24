Posto do ES aumenta preço de gasolina e clientes chamam a polícia

A polícia precisou ser chamada após o dono de um posto de combustíveis em Praia Grande, Fundão, na Região Metropolitana de Vitória, alterar o preço da gasolina enquanto clientes eram atendidos. O preço de R$ 4,34 por litro da gasolina foi para R$ 4,89 no momento em que algumas pessoas abasteciam e já estavam com o bico da bomba dentro do tanque de seus veículos.

Os clientes foram reclamar com o dono do posto. Segundo um deles, o homem o ameaçou, dizendo que tinha uma arma no carro. A polícia foi chamada, e o dono do posto acabou conduzido para a delegacia de Fundão.

O servidor público Rodrigo Lima Fernandes aguardava para abastecer no local, na tarde desta quinta-feira (24), e relatou ao Gazeta Online que o posto voltou a cobrar o preço anterior após a intervenção da polícia.

"A gente estava abastecendo quando o dono mandou mudar os preços. Fomos falar com ele que temos direitos, que ele não poderia fazer aquilo, e ele partiu para a ignorância, disse que estava armado e que colocava o preço que quiser. A gente chamou a polícia. O dono disse que não ia mais vender combustível, mas os policiais fizeram voltar para o valor antigo e distribuíram senhas", contou.





PROCON AVALIA O CASO

O gerente do Procon de Fundão, Rosoildo Pereira, disse que o posto pode ser autuado por cobrança de preço abusivo. "O Procon está analisando o caso e, se constatada a cobrança de preço abusivo, pode interditar o posto e cobrar multa", afirmou.