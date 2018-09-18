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300 funcionários

Portuários anunciam paralisação de 48 horas em terminais do ES

Três categorias cruzaram os braços: guardas portuários, funcionários administrativos da Codesa e aquaviários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2018 às 12:01

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 12:01

Portuários da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) anunciaram uma paralisação de 48 horas, a partir desta terça-feira (18). Os grevistas fecharam os cais de Capuaba, em Paul, Vila Velha, e o Comercial, em Vitória - todos administrados diretamente pela Codesa.
Faixas de protesto de portuários no Porto de Vitória Crédito: Caique Verli
Aquilo que não for considerado essencial, como alimentos perecíveis e navio com tripulantes, não vai passar pela barreira, segundo os portuários.
Três categorias cruzaram os braços: guardas portuários, os funcionários administrativos da Codesa e os aquaviários. Mais de 300 funcionários aderiram à paralisação.
Faixas de protesto de portuários no Porto de Vitória Crédito: Caique Verli
Eles pedem uma reposição salarial de 6%. "É o nosso direito que está em jogo. Não vai ter nenhuma movimentação nos terminais da Codesa", afirmou o presidente do Sindicato da Guarda Portuária no Estado do Espírito Santo, José Maria Castro.
A Codesa foi procurada pela reportagem e respondeu por meio de nota destacando que "vem negociando com a categoria". "Foi apresentada uma contraproposta aos sindicatos, que pode ser conferida no site da Codesa, que inclui carta aos portuários e às propostas de acordo coletivo", afirmou.
No site da Codesa, está publicada uma minuta de "aditivo de acordo coletivo", dentro de uma carta aos portuários. Nela, é oferecido um reajuste de 2% ao salário-base vigente em maio de 2017 (retroativo a 31/12/2017) e reajuste de 1% a ser aplicado ao salário-base de maio de 2018 (retroativo a 01/06/2018).

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