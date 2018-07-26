Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Equipamentos

Portocel diz que trabalhadores têm segurança

Porto afirma ainda que equipamentos estão adequados e atendem normas técnicas

Publicado em 26 de Julho de 2018 às 01:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2018 às 01:44
Toras de eucalipto: Portocel nega que material tenha recebido produtos químicos Crédito: Carlos Alberto da Silva
Desembarcando madeira transportada em navios desde 2015, o Portocel informou, por meio de nota, que todos os trabalhadores que atuam no terminal, sejam eles próprios e terceiros, inclusive as quatro vítimas do acidente ocorrido nas dependências do porto na última terça-feira, 24, recebem equipamentos apropriados para exercer suas atividades.
De acordo com a empresa, são equipamentos de qualidade e em estado de conservação adequados, que atendem as exigências técnicas e normativas estabelecidas na legislação. Na nota, o Portocel também informou possuir o ISPS Code (Código Internacional de Segurança em Navios e Instalações Portuárias) e passar por auditorias frequentes que atestam as boas condições de operação sob todos os aspectos.
A madeira transportada no porão do navio, explica a nota, não recebe qualquer tipo de produto ou tratamento químico. A madeira é transportada in natura, pois a destinação final das toras é a produção de celulose, disse a empresa. Logo que o acidente ocorreu, chegou-se a ventilar que as mortes poderiam ter sido causadas por causa da reação de algum produto químico aplicado sobre o material.
A empresa destacou na quarta-feira (25) que lamenta o ocorrido e segue colaborando com as autoridades nas investigações sobre as causas do acidente registrado no porão do navio Sepetiba Bay, fretado pela empresa Norsul.
O Portocel retomou na quarta-feira (25), às 21 horas, as operações de movimentação de celulose. Já a movimentação de madeira no navio Sepetiba Bay continua paralisada, aguardando a liberação das autoridades competentes, informa a empresa.
A Norsulcargo Navegação S/A, que é afretadora do navio onde as mortes ocorreram, também divulgou uma nota à imprensa ontem. No material, informou que lamenta profundamente o ocorrido no navio afretado pela empresa. Ainda destacou que se solidariza com as famílias das vítimas e que deseja o pronto restabelecimento de Vitor Souza Olmo, o único sobrevivente da tragédia.
A Norsulcargo também informou que o carregamento e o desembarque da carga são realizados pela empresa contratante do transporte marítimo. Nos últimos 3 anos, a Norsulcargo transporta essa mesma carga, nesse mesmo trajeto, com este e outros navios semelhantes, e não tem registro de acidente similar, destaca a empresa, ao complementar que está apoiando as autoridades nas investigações do acidente, atendendo com as informações solicitadas.
ÓRGÃOS INICIAM PERÍCIA NO LOCAL
A Polícia Federal (PF) e o Ministério do Trabalho iniciaram o trabalho de perícia no local do acidente na Barra do Riacho, em Aracruz, em busca de elementos que possam ajudar a desvendar o que causou a morte dos três trabalhadores no porão do navio.
A perícia da PF esteve no navio na terça-feira, 24, mas ainda não há prazo para a conclusão do trabalho. Na quarta-feira (25) pela manhã, uma equipe do Ministério do Trabalho também esteve no local, explica o superintendente regional do Trabalho, Alcimar Candeias.
Nossa investigação é um trabalho de auditoria, investiga informações, analisa o local do acidente, vê a parte documental da empresa, a estrutura da empresa voltada para prevenção e medicina do trabalho. Normalmente, esses ambientes não são considerados confinados. Mas a gente vai analisar se aquele ambiente deve ser considerado por causa do tipo de carga. Quando é, um protocolo mais rígido é seguido. A expectativa, diz Candeias, é que esse trabalho dure um mês.
Na quarta-feira (25), o Ministério Público Federal informou que instaurou um procedimento administrativo para apurar o acidente. A unidade do Ministério Público do Trabalho em Colatina também instaurou procedimento de investigação.
O procedimento de investigação vai usar relatórios da perícia técnica do Ministério do Trabalho, da Polícia Judiciária e de outras equipes especializadas em segurança e medicina do trabalho, bem como pela tomada de depoimentos, requisição de documentos e outras medidas.
Já a Marinha apura em inquérito as causas e responsabilidades do fato.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Frango de padaria: 6 receitas especiais para o almoço de domingo
Imagem de destaque
Ex-jogador do Estrela do Norte morre aos 28 anos em Cachoeiro
Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados