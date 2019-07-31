Selic

Porta-voz: Bolsonaro está 'satisfeito' com redução da Selic

A Selic reduziu de 6,50% para 6,00% ao ano

Publicado em 31 de julho de 2019 às 23:12 - Atualizado há 6 anos

O porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil | Arquivo

O porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro está "bastante satisfeito" com a redução da Selic de 6,50% para 6,00% ao ano. A decisão foi tomada por unanimidade pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central nesta quarta-feira, 31.

"Ele (Bolsonaro) está bastante satisfeito com isso", disse o porta-voz. "O presidente vem advogando, já de algum tempo que isso (redução da Selic) seria muito interessante para a economia", afirmou.

Rêgo Barros considera que o Banco Central "vem avançando no sentido" de reduzir a taxa de juros. "Temos a expectativa positiva que isso possa reverberar em prol da sociedade, em prol da economia", completou.

