Home
>
Economia (BR)
>
Porta-voz: Bolsonaro está 'satisfeito' com redução da Selic

Porta-voz: Bolsonaro está 'satisfeito' com redução da Selic

A Selic reduziu de 6,50% para 6,00% ao ano

Agência Estado

Publicado em 31 de julho de 2019 às 23:12

 - Atualizado há 6 anos

O porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil | Arquivo

O porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro está "bastante satisfeito" com a redução da Selic de 6,50% para 6,00% ao ano. A decisão foi tomada por unanimidade pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central nesta quarta-feira, 31.

Recomendado para você

O presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, vem conversando com segmentos e entidades envolvidas e a ideia é alterar o projeto que veio do Tribunal de Justiça

Teto da taxa de cartório na compra de imóvel pode chegar a R$ 10 milhões no ES

O ramal Piraqueaçu está interditado, desde o dia 22 de outubro, por indígenas que reclamam do acordo da Samarco referente ao rompimento das barragens de Mariana (MG)

Casagrande vai a Boulos cobrar liberação de ferrovia no ES

Burocracia e dificuldade de acesso ao crédito podem emperrar linhas férreas privadas no ES

Com ferrovias privadas, empresas querem traçar trilhos para o desenvolvimento do ES

> Juros ao consumidor deve ter pouco impacto com redução da Selic

"Ele (Bolsonaro) está bastante satisfeito com isso", disse o porta-voz. "O presidente vem advogando, já de algum tempo que isso (redução da Selic) seria muito interessante para a economia", afirmou.

> Banco Central deve iniciar novo ciclo de corte de juros

Rêgo Barros considera que o Banco Central "vem avançando no sentido" de reduzir a taxa de juros. "Temos a expectativa positiva que isso possa reverberar em prol da sociedade, em prol da economia", completou.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais