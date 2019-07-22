FGTS

Porta-voz: a princípio anúncio sobre FGTS está mantido para quarta

Questionado sobre se os saques valerão para contas ativas e inativas e se a liberação de recursos será de R$ 30 bilhões, ele disse apenas que o tema está em estudo pela equipe econômica

Publicado em 22 de julho de 2019 às 23:54 - Atualizado há 6 anos

Porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil | Arquivo

Questionado sobre se os saques valerão para contas ativas e inativas e se a liberação de recursos será de R$ 30 bilhões, ele disse apenas que o tema está em estudo pela equipe econômica.

Como o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, informou, o governo estuda agora limitar os saques das contas do fundo a R$ 500 neste ano. O valor máximo seria para contas ativas (dos contratos atuais) e inativas (de contratos inativos).

CONTINGENCIAMENTO

O porta-voz também afirmou que o bloqueio de R$ 1,4 bilhão no orçamento de 2019 anunciados nesta segunda pela equipe econômica "vem ao encontro da transparência" que o governo quer promover.

"O fato de ter que contingenciar agora não significa por certo que, no futuro, tenhamos que inviabilizar as atividades de um ministério. Os técnicos da economia vêm buscando soluções para chegarmos ao fim do ano com o orçamento previsto", disse.

O bloqueio é necessário para o governo cumprir a chamada meta de déficit primário (despesas maiores do que receitas, sem contar juros da dívida pública) de até R$ 139 bilhões fixada para este ano.

O crescimento menor da economia implica uma arrecadação de impostos menor que a prevista. Isso faz com que o governo tenha mais dificuldade para cumprir a meta fiscal. Por isso, o governo bloqueia despesas no orçamento.

No domingo (20), o presidente Bolsonaro já havia alertado que poderia ser feito um novo contingenciamento, no valor de R$ 2,5 bilhões.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta