Por que companhia suíça pagou 830% a mais pelo Aeroporto de Vitória?

Crédito: Patrícia Scalzer

O valor de R$ 437 milhões pagos pelos aeroportos de Vitória e Macaé (RJ) ao governo federal, 830% a mais do que o lance inicial (quase R$ 47 milhões), reflete a importância das duas áreas para o mercado. É isso que avalia o professor Francisco Assis de Almeida Junior, do curso de Logística da UVV. O especialista acredita que o valor do terminal possa ter sido subestimado.

“Normalmente a gente costuma subestimar um pouco os valores, mas depois percebe que, no final, o resultado sai mais alto. Isso, de certa forma, faz parte da nossa cultura. Não vejo o valor inicial baixo como uma estratégia do governo”, comentou.

“Credito essa valorização de mais de 800% em relação ao valor inicial como um reconhecimento do mercado. Vitória e Macaé são dois aeroportos novos e que fazem parte da indústria do petróleo. Acredito que houve uma projeção do que pode acontecer quando essa indústria estiver plenamente recuperada”, completa o professor.

Já o professor Amandio Furtado, que administra disciplina de Gestão Aeroportuária Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo, disse que ficou positivamente surpreso com os valores pagos pelos blocos de aeroportos.

“Foi um valor muito, muito, muito significativo. O governo fez um estudo ao longo de um ano e meio e definiu a outorga mínima levando em conta todos os investimentos que as concessionárias ainda terão que fazer. O valor mais alto pago pelas empresas representa a segurança, tanto jurídica quanto financeira, que as concessionárias estão tendo ao investir no Brasil”, aponta Furtado.

Para o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, a grande diferença entre os valores mínimos e os valores que serão pagos pelas empresas é uma demonstração da confiança dos investidores na condução da política econômica brasileira. “Mostra que estamos no caminho certo para a condução da política econômica. O Brasil voltou para o jogo”, disse entusiasmado disse em coletiva após o leilão na B3.

A arrecadação total do governo com o leilão para a concessão de 12 aeroportos somou R$ 2,377 bilhões. Desse total, R$ 2,158 bilhões correspondem ao valor ofertado acima do que foi proposto pelo governo federal

BLOCO SUDESTE

O bloco Sudeste, composto pelos aeroportos de Vitória e Macaé foi arrematado pela empresa suíça Zurich Airport Latin America LTDA, que já opera outros dois aeroportos no Brasil – em Belo Horizonte e Florianópolis.