Por dia, 62 jovens ficam com nome sujo no Espírito Santo

Cartões de crédito Crédito: Arquivo Agência Brasil

Dizem que a vida adulta começa aos 18 anos, pois é nessa idade que muitos jovens conseguem o primeiro emprego e têm acesso ao crédito. O que para uns é um sinal de independência financeira, para outros pode se tornar um pesadelo. Todos os dias, em média, 62 jovens, entre 18 e 24 anos, entram para a lista dos inadimplentes, no Espírito Santo.

Em setembro deste ano eram mais de 55,5 mil o número de pessoas nessa faixa de idade com as contas atrasadas no Estado, de acordo com dados da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Vitória. O número é 22,7 mil a mais que no mesmo período do ano passado.

Eles se sentem quase que libertos para o mundo do consumo. O crédito fácil substitui o papel da mesada na vida deles. Os jovens querem viver o agora e não pensam em poupar, comenta o economista e professor da UVV Mário Vasconcelos.

Entre os motivos que fazem com que esse público entrem nas estatísticas da inadimplência está o uso desenfreado de cartões de crédito e do cheque especial.

Para muitos, o problema começa quando conquistam o primeiro emprego e abrem uma conta no banco para receber o salário. Nessa ocasião, são oferecidos para eles cartões de crédito e cheque especial, comenta professor de Economia e Finanças de Pessoais da Multivix, Jonair Pereira da Costa.

Ainda segundo Jonair, devido à inexperiência financeira, o jovem começa a usar de forma inadequada os serviços de crédito e acaba superendividado.

Vasconcelos complementa que para pessoas dessa idade há muitos atrativos financeiros. Se fizer uma faculdade, por exemplo, esse consumidor se depara com ofertas bancárias voltadas para ele. São cartões de crédito e contas universitárias, algumas de baixo custo ou mesmo sem anuidade ou taxa mensal.

Existem casos de estudante que não tem um emprego, mas sim um estágio. Em vez de fazer uma reserva financeira, ele prefere gastar cada vez mais. Às vezes consome acima daquilo que recebe, esclarece.

Crescimento

Para ter ideia do cenário de endividamento, que entre os jovens está cada vez maior, na comparação entre o mês de setembro deste ano com o do ano passado, o percentual de jovens endividados aumentou 69,21%. Já em relação agosto deste ano, cresceu 8,72%.

No caso de quem tem entre 25 e 29 anos houve um aumento de 42% no número de endividados entre setembro de 2017 e o mesmo mês deste ano, o que representa 60,36 mil pessoas nessa situação.





As faixas com maior concentração de endividados são dos 30 aos 39 anos (174,52 mil pessoas), 40 aos 49 anos (163,49 mil) e dos 50 aos 54 anos (153,89 mil).

Ao todo, mais de 685,2 mil estão endividados no Espírito Santo, o número representa 31,7% da força de trabalho capixaba que, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-C) do terceiro trimestre de 2018, é de 2,15 milhões.

De acordo com o gerente de negócios da CDL Vitória, Geraldo Calenzani, o total de pessoas inadimplentes no Estado está crescendo acima do número de consumidores que pagam as dívidas atrasadas. Estamos vendo um aumento médio, em 2018, de 6,5% no número de inadimplentes. Isso ainda é um reflexo da crise econômica que estamos passando, principalmente devido ao desemprego e ao achatamento da renda.

Segundo a CDL Vitória, em setembro, foram 28,5 mil baixas de registros de dívidas, número inferior ao do mês anterior (29,7 mil).

No Brasil, eram aproximadamente 62,9 milhões de inadimplentes em agosto deste ano, o que representa 41% da população brasileira adulta, segundo o SPC.