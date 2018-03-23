Polícia Federal faz operação que apura irregularidades em licitação

A Polícia Federal faz uma operação nesta sexta-feira que apura irregularidades em uma licitação feita pela Casa da Moeda em 2009. Esta é a segunda fase da Operação Vícios: há suspeitas de que uma empresa privada tenha se beneficiado na aquisição de equipamentos usados na fabricação de cédulas de dinheiro.

O valor da aquisição ficou acima de R$ 300 milhões. Segundo a Polícia Federal, há seis mandados de busca e apreensão nos municípios de Rio de Janeiro, São Paulo, São José dos Campos/SP, Itajubá/MG e Brazópolis/MG, contando com o apoio de servidores da Corregedoria-Geral do Ministério da Fazenda.