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Na Casa da Moeda

Polícia Federal faz operação que apura irregularidades em licitação

Suspeita é que empresa privada tenha se beneficiado em compra de equipamentos usados para fabricar dinheiro

Publicado em 23 de Março de 2018 às 10:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 10:39
A Polícia Federal faz uma operação nesta sexta-feira que apura irregularidades em uma licitação feita pela Casa da Moeda em 2009. Esta é a segunda fase da Operação Vícios: há suspeitas de que uma empresa privada tenha se beneficiado na aquisição de equipamentos usados na fabricação de cédulas de dinheiro.
O valor da aquisição ficou acima de R$ 300 milhões. Segundo a Polícia Federal, há seis mandados de busca e apreensão nos municípios de Rio de Janeiro, São Paulo, São José dos Campos/SP, Itajubá/MG e Brazópolis/MG, contando com o apoio de servidores da Corregedoria-Geral do Ministério da Fazenda.
A PF investiga o possível pagamento de vantagens indevidas para que houvesse interferência na licitação, ocorrida no ano de 2009; de modo a viabilizar o sucesso da empresa na concorrência.

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