Polícia Federal faz operação para combater fraudes no FGTS no ES

Homem foragido pela prática de crimes no Espírito Santo é encontrado na zona rural do Paraguai Crédito: Arquivo/Agência Brasil | Arquivo

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (28), a Operação Efígie II, com cumprimento de um mandado de busca e apreensão, sequestro de cinco imóveis e bloqueio de contas bancárias em nome dos envolvidos e de pessoas fictícias, tudo determinado pela Justiça Federal de Vitória.

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com a utilização de documentos falsos para criação de pessoas fictícias para saque de Benefícios de Prestação Continuada de Amparo ao Idoso. A investigação busca desbaratar uma organização criminosa com atuação no Espírito Santo e Bahia que pratica fraudes contra, com a utilização de documentos falsos para criação de pessoas fictícias para saque de Benefícios de Prestação Continuada de Amparo ao Idoso.





A ação de hoje visa garantir o ressarcimento do prejuízo causado a União (Previdência Social) pelo grupo criminoso, além de identificar novos elementos de prova e eventual participação de outros envolvidos.

A operação contou com o apoio da Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista (CGINT), do Ministério da Economia.

Os crimes investigados são o uso de documento falso, falsidade ideológica, falsificação de documento público, estelionato qualificado, organização criminosa e lavagem de capitais.