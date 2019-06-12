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Reforma da Previdência

Podemos votar Previdência neste semestre se governadores ajudarem, diz Ramos

O deputado ponderou que "falta de sensibilidade para negociar com os governadores"

Publicado em 12 de Junho de 2019 às 12:21

Publicado em 

12 jun 2019 às 12:21
Deputado federal Marcelo Ramos (PR-AM), presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
O deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM), presidente da Comissão Especial que analisa a Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, disse na manhã desta quarta-feira (12), em entrevista à rádio CBN que é possível que a reforma seja votada na Comissão ainda no primeiro semestre, desde que os governadores que já se declararam favoráveis à matéria incentivem suas bancadas.
"Não adianta governadores embarcarem sozinhos, eles têm que trazer as bancadas e ainda não percebemos isso em partidos de oposição, como o PT", disse Ramos. O deputado ponderou, no entanto, que isso também depende da articulação da Presidência da República, que até agora demonstrou "falta de sensibilidade para negociar com os governadores".
O parlamentar ainda citou que, a partir da semana que vem, abrirá para a discussão da matéria, vislumbrando uma votação na Comissão ainda este mês. "Depois, no Plenário, depende do presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ). Na comissão preciso de maioria simples, de 25 votos, enquanto no plenário precisamos de 308 votos", ressaltou.
Ramos disse ainda que os governadores querem que a reforma inclua Estados e municípios porque sabem que "sem a reforma da Previdência, o Brasil todo vira o Rio de Janeiro ou Minas Gerais, que não conseguem pagar o funcionalismo público".

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