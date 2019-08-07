Home
Plenário da Câmara analisa destaque do PT que altera regras para BPC

Depois de votarem esse destaque, os deputados terão ainda outras cinco medidas para avaliar

Agência Estado

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 21:24

Plenário da Câmara Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado

A Câmara analisa agora o destaque nº 10, apresentado pelo PT, que busca suprimir os requisitos previstos em lei para a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Um dos principais requisitos é o de renda per capita familiar de 1/4 do salário mínimo, mas há outros critérios para a concessão.

Esse trecho do texto-base da reforma da Previdência, aprovada na terça-feira no Plenário da Câmara em segundo turno, constitucionaliza as regras atuais da concessão do benefício. O objetivo é o de reduzir as demandas judiciais para o pagamento de BPC a pessoas que não se enquadram nesses critérios. Esse mesmo destaque foi apresentado em julho e, na época, a previsão de técnicos do governo era que a supressão deste trecho desidrataria a reforma em cerca de R$ 38 bilhões ao longo de dez anos.

Depois de votarem esse destaque, os deputados terão ainda outras cinco medidas para avaliar. O sentimento entre os deputados é que a votação completa da matéria seja concluída ainda nesta quarta.

