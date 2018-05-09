Plataforma em construção no ES é adiada para 2019

A produção da plataforma P-68, em construção no Estaleiro Jurong (EJA), em Aracruz, Norte do Espírito Santo e com previsão para começar neste ano, escorregou para 2019, informou ontem o diretor de Desenvolvimento da Produção e Tecnologia da Petrobras, Hugo Repsold, durante a divulgação do balanço da companhia no primeiro trimestre de 2018.
Segundo Repsold, a empresa vem acompanhando de perto a construção da unidade e percebeu que talvez não seja possível começar este ano. A gente tem acompanhado com bastante cuidado a P-68 e a gente tem percebido que há possibilidade de escorrer a produção para o início de 2019, explicou.
A P-68 é um FPSO (unidade que produz, armazena e transfere óleo) contratado pela Petrobras para operar no bloco de Berbigão, no pré-sal da bacia de Santos. A embarcação terá a capacidade de produzir até 150 mil barris de petróleo por dia.
O Estaleiro Jurong Aracruz está responsável por construir e integrar os módulos do navio. O casco da embarcação foi produzido no Rio Grande do Sul e tem 288 metros de comprimento, 54 metros de largura e 31,5 metros de altura, e pesa 353 mil toneladas. Procurada, a Jurong não retornou a demanda da reportagem até o fechamento da edição.