Plataforma de petróleo feita no ES deixa Aracruz. Veja fotos e vídeo

Publicado em 16 de setembro de 2019 às 11:50
- Atualizado há 6 anos
A plataforma P-68, que vai ser utilizada na produção de petróleo e gás na região da Bacia de Santos, foi lançada ao mar na manhã desta segunda-feira, 16. A plataforma foi produzida no Estaleiro Jurong Aracruz (EJA), no litoral norte do Espírito Santo.
A embarcação tem capacidade para produzir até 150 mil barris de petróleo por dia e é a primeira plataforma construída no Estado. A expectativa é que a produção da P-68, que vai ficar no campo de Berbigão, comece ainda este ano.
A cerimônia de entrega da P-68 estava prevista para sexta-feira, conforme antecipou a colunista Beatriz Seixas. O evento, porém, foi cancelado sem que a EJA ou a Petrobras informassem os motivos. Em comunicado, o Estaleiro Jurong Aracruz informou apenas que o cancelamento era fruto de “circunstâncias inevitáveis”.
Por e-mail a Petrobras confirmou o lançamento da plataforma. "Em linha com o Plano de Negócios e Gestão 2019-2023, a P-68 será a quarta plataforma a entrar em operação em 2019, após a P-67, a P-76 e a P-77, contribuindo para o crescimento previsto da produção da Petrobras nesse período", informou a empresa.
"O casco foi construído no Estaleiro Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e a integração dos módulos e o comissionamento da unidade foram realizados no Estaleiro Jurong Aracruz, em Aracruz, no Espírito Santo", acrescentou a Petrobras.
"Os campos de Berbigão e Sururu estão localizados na concessão BM-S-11A, operada pela Petrobras (42,5%), em parceria com a Shell Brasil Petróleo Ltda. (25%), Total (22,5%) e a Petrogal Brasil S.A. (10%), sendo as empresas consorciadas as proprietárias da P-68. Os reservatórios desses campos se estendem para áreas sob Contrato de Cessão Onerosa (100% Petrobras) e, após processo de unitização, constituirão as jazidas compartilhadas de Berbigão e Sururu", concluiu a nota da empresa.
JURONG
Na tarde desta segunda-feira, 16, o Estaleiro Jurong Aracruz enviou uma nota à imprensa falando sobre a conclusão do projeto. "Ao concluir o projeto, a EJA consolida seu status de principal instalação no Brasil, capaz de executar trabalhos completos de engenharia, compras, construção e comissionamento para projetos offshore de grande escala. O EJA também oferece soluções de reparo e upgrade de embarcações", informa o material
"Agradecemos à Petrobras e seus parceiros por escolherem trabalhar conosco no projeto P-68, bem como a nossos funcionários, fornecedores e líderes comunitários cuja assistência é importante para nosso sucesso contínuo. Esperamos muitas outras parcerias produtivas com os nossos stakeholders”, apresenta a empresa como fala do presidente do EJA, T. Guhan.
A PLATAFORMA P-68
- Capacidade de processamento de óleo: 150 mil barris/dia;
- Capacidade de processamento de gás: 6 milhões de m³/dia;
- Capacidade de tratamento de água de injeção: 180 mil barris/dia;
- Capacidade de armazenamento: 1,6 milhão de barris de óleo;
- Ancoragem em profundidade d’água: 2.280 m;
- Comprimento total: 316 m;
- Largura: 54 m;
- Altura: 31,5 m.
