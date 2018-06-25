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Nutrição da terra

Plantas são apostas para preservar o solo no ES

Pelo menos 22 espécies têm contribuído para nutrição da terra

Publicado em 25 de Junho de 2018 às 00:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2018 às 00:06
Girassol é uma das plantas que contribui para nutrição da terra Crédito: shinhee74/Pixabay
Um solo bem nutrido é parte fundamental para ter uma boa colheita. Com o uso de 22 plantas para preservar a terra e aumentar a produtividade da lavoura, produtores capixabas estão realizando uma agricultura mais sustentável. Entre as espécies utilizadas por eles estão o girassol, o centeio, a aveia-preta e o guandu.
Essas plantas multifuncionais são cultivadas entre a lavoura principal ou entre uma safra e outra. De acordo com a pesquisadora do Incaper, Maria da Penha Angeletti, ao usá-las como cobertura, é possível devolver para uma área os nutrientes que os cultivos comerciais retiram.
Essa técnica de cobertura vegetal vai enriquecer e recuperar o solo desgastado. Ela já é implementada em Santa Maria do Jetibá, Laranja da Terra, Domingos Martins, Afonso Cláudio e Santa Teresa.
As plantas devem ser cultivadas de dois a três meses, no período de intervalo entre as lavouras comerciais. Quando chegam ao florescimento, elas devem ser roçadas (procedimento de corte) ou dessecadas para formar uma cobertura de palha na superfície do solo, explicou.
Segundo a pesquisadora, entre os benefícios que essas plantas trazem estão: ajudar a proteger o solo da erosão, diminuir o consumo de água e a necessidade de irrigação nas propriedades rurais, diminuir a ocorrência de doenças e em consequência recuperar áreas de terras improdutivas ou degradadas e melhorar a fertilidade natural do solo.
De acordo com a pesquisadora, o grande desafio dos estudos é promover uma mudança na cultura de plantio feito atualmente, já que a agricultura familiar ainda está baseada no uso intensivo do solo, da água e da biodiversidade.
PROTEÇÃO
As plantas de cobertura têm um papel muito importante durante o inverno. Quando temos flores no campo, você tem abelhas. A produtividade da lavoura aumenta, o custo de produção fica reduzido, o solo enriquece e se consome menos água, disse Angeletti.
Além disso, segundo a pesquisadora, ao criar um sistema saudável de proteção ao solo é possível diminuir o uso de agrotóxicos, recuperar áreas que estão enfraquecidas e dar produtividade a essas paisagens.

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