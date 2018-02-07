Planos devem pagar SUS quando usuário recorrer à rede pública

Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Divulgação/STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) manteve nesta quarta-feira (07) a obrigação dos planos de saúde ressarcirem o Sistema Único de Saúde (SUS) toda vez que um paciente não for atendido pelo plano privado e precisar recorrer ao serviço público. Também ficou mantido o entendimento de que os contratos firmados antes da Lei dos Planos e Saúde, de 1998, não podem ser atingidos pelas novas regras. Outra norma que o tribunal confirmou foi a possibilidade dos planos cobrarem mensalidade maior de usuários com mais de 60 anos. As decisões foram tomadas em ações sobre o assunto, que começaram a ser julgadas pela manhã. A sessão ainda não terminou.

Pela manhã, o plenário do STF manteve a validade de uma lei de Mato Grosso do Sul que obriga as operadoras de planos de saúde a informar o paciente sobre o motivo de ter negado cobertura de assistência médica. A decisão vale apenas para esse caso, mas poderá ser levada em conta se forem questionadas leis semelhantes de outros estados.

A ação contra a lei sul-mato-grossense foi proposta pela União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde. A entidade sustentou que a norma é inconstitucional porque os estados não podem legislar sobre direito civil, comercial ou políticas de seguros. Apenas uma lei federal poderia tratar do tema.