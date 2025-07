Entenda

Pix tem novas regras para evitar fraudes; saiba o que muda

Entre as novidades, Banco Central passa a exigir que bancos verifiquem previamente informações vinculadas às chaves dos usuários

O Banco Central passou a exigir, a partir desta terça-feira (1º), que bancos verifiquem previamente informações vinculadas às chaves Pix com a Receita Federal para evitar fraudes e cadastros irregulares. A partir de agora, todos os bancos e instituições de pagamento devem confirmar se o nome vinculado à chave Pix é idêntico ao que consta no CPF ou CNPJ na Receita Federal, antes de registrar ou alterar a chave.>

Na prática, o que mudou?

Se você possui os dados pessoais de acordo com os cadastrados na Receita Federal, não se preocupe. O funcionamento seguirá o mesmo. A partir de agora, caso tenha interesse em abrir conta em uma nova instituição financeira, ela precisará confirmar previamente com a Receita se os dados informados estão corretos.>

Quais as alterações na resolução?

Validação prévia passa a ser regra: até agora, a checagem do nome era uma prática prevista no regulamento do Pix, mas não obrigatória antes do registro. A partir desta terça-feira (1º), só poderá ser criada ou alterada uma chave Pix se o nome informado for idêntico ao registrado na Receita Federal.>