PIS/Pasep: mais de 2 milhões não sacaram, a um mês do fim do prazo

Dinheiro Crédito: Pixabay

Mais de dois milhões de pessoas com direito ao Abono Salarial ano-base 2016 ainda não resgataram o recurso, a menos de um mês do fim do prazo para isso. De acordo com o Ministério do Trabalho, os saques pendentes (quase 10% do total de beneficiados) somam R$ 1,75 bilhão.

Para garantir sua parte, o trabalhador precisa se dirigir, até o dia 29 de junho, a uma agência bancária Caixa, no caso de empregados da iniciativa privada vinculados ao PIS, e Banco do Brasil, para os funcionários públicos.

Quase metade do dinheiro ainda disponível está na região Sudeste do país, onde mais de um milhão de trabalhadores não sacaram o recurso, principalmente nos estados de São Paulo (554 mil), Rio de Janeiro (265 mil) e Minas Gerais (243 mil). A segunda região com maior número de pessoas com valores a receber é o Nordeste: 406 mil.

Para ter direito ao abono, é necessário ter trabalhado formalmente por pelo menos um mês em 2016 com remuneração média de até dois salários mínimos. Além disso, o trabalhador tinha de estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter tido seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais). Mas caso haja dúvidas, o ministro do Trabalho, Helton Yomura, aconselha:

"Se você se enquadra no perfil dos trabalhadores que têm direito ao benefício, não deixe de procurar uma agência bancária e verificar se tem dinheiro para receber. Não corra o risco de não conseguir sacar o benefício por ter deixado de checar se tinha direito a ele".

A quantia que cada trabalhador tem para receber é proporcional ao número de meses trabalhados formalmente no ano-base e varia de R$ 80 a R$ 954. Quem trabalhou durante todo o ano recebe o valor cheio. Quem trabalhou por apenas 30 dias recebe o valor mínimo, e assim sucessivamente.

O QUE ACONTECE DEPOIS

O Abono Salarial ano-base 2016 começou a ser pago em 27 de julho de 2017. Desde então, já foram pagos 22,14 milhões de trabalhadores, o que representa 90,29% do total.