PIS/Pasep: 5 milhões de trabalhadores devem ir a bancos fazer saque

A 12 dias do término do prazo de pagamento das cotas do Fundo/Pasep para quem tem menos de 60 anos, o Ministério do Planejamento informa que, dos 6,5 milhões de beneficiários correntistas dos bancos Bradesco, Itaú, Santander, Bancoob, Sicred, Banestes, BRB e Mercantil com potencial de receber o dinheiro por meio de depósitos automáticos em suas contas, cinco milhões terão de procurar uma agência da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil para poder sacar o dinheiro do benefício. É que estes cotistas apresentaram problemas cadastrais em seus bancos.