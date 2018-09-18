Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • PIS/Pasep: 5 milhões de trabalhadores devem ir a bancos fazer saque
Benefício

PIS/Pasep: 5 milhões de trabalhadores devem ir a bancos fazer saque

Estes cotistas apresentaram problemas cadastrais em seus bancos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2018 às 11:05

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 11:05

PIS/Pasep Crédito: Divulgação/Caixa
A 12 dias do término do prazo de pagamento das cotas do Fundo PIS/Pasep para quem tem menos de 60 anos, o Ministério do Planejamento informa que, dos 6,5 milhões de beneficiários correntistas dos bancos Bradesco, Itaú, Santander, Bancoob, Sicred, Banestes, BRB e Mercantil com potencial de receber o dinheiro por meio de depósitos automáticos em suas contas, cinco milhões terão de procurar uma agência da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil para poder sacar o dinheiro do benefício. É que estes cotistas apresentaram problemas cadastrais em seus bancos.
Por isso, é importante que os trabalhadores que atuaram formalmente na iniciativa privada ou no serviço público, entre 1971 e 1988, procurem uma agência da Caixa Econômica Federal (cotistas do PIS) ou do Banco do Brasil (cotistas do Pasep) para verificar o saldo e também retirar os recursos.
Segundo o ministério, apesar do esforço em conjunto com a Febraban, que costurou uma parceria com os oito bancos, além da Caixa e do Banco do Brasil, para que os seus correntistas cotistas do fundo pudessem receber os depósitos automáticos em suas contas, apenas 1,5 milhão se mostrou apto a receber os créditos automáticos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Lei da misoginia' causa dúvidas nas redes; confira as explicações
Fernanda Gentil se declara à mulher após dez anos de união: 'Parceira, amiga e cúmplice'
Fernanda Gentil se declara à mulher após dez anos de união: 'Parceira, amiga e cúmplice'
Imagem de destaque
Cantor Bruno Mafra é condenado por estupro das próprias filhas e cancela turnê

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados