PIS/Pasep: 4,2 milhões de cotistas não sacaram dinheiro

Trabalhadores terão que esperar até completar 60 anos ou se aposentar para pegar o dinheiro Crédito: Divulgação/Caixa

Cerca de 4,2 milhões de cotistas do PIS/Pasep não sacaram o benefício e terão que esperar até completar 60 anos ou se aposentar para pegar o dinheiro, segundo balanço da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

O prazo para trabalhadores até 59 anos retirarem o dinheiro se encerrou na última sexta-feira (28). Segundo a Caixa, responsável pelo pagamento do PIS, 3,8 milhões, equivalente a 30% das pessoas que tinham direito, deixaram de fazer o resgate de R$ 5,4 bilhões.

O Banco do Brasil, que paga o Pasep, informou que R$ 596,6 milhões deixaram de ser sacados por 438.127 cotistas com até 59 anos. Tem direito às cotas do PIS/Pasep quem trabalhou com carteira assinada ou foi servidor público entre 1971 e 4 de outubro de 1988.

A liberação dos recursos hoje é feita após os 60 anos ou na aposentadoria. A possibilidade do saque para quem tem até 59 anos tinha prazo determinado e estava prevista em um decreto do presidente Michel Temer.