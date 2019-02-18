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Saques

PIS: abono salarial começa a ser pago para nascidos em março e abril

No ES, 80.989 pessoas poderão ser beneficiadas, somando o valor de R$ 59.895.537,00; o abono poderá ser recebido a partir de terça-feira (19) para clientes da Caixa

Publicado em 

18 fev 2019 às 19:15

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 19:15

Abono salarial do PIS será pago a partir desta quinta-feira (21) aos trabalhadores nascidos em março e abril Crédito: Pixabay
Trabalhadores nascidos em março e abril poderão sacar o Abono Salarial do Programa de Integração Social (PIS) a partir desta quinta-feira (21). Para clientes da Caixa Econômica Federal o benefício será antecipado, podendo ser recebido como crédito em conta já a partir desta terça-feira (19). No Espírito Santo, 80.989 têm direito ao abono, somando o valor de R$ 59.895.537,00.
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Os valores a serem recebidos variam entre R$ 84 e R$ 998, conforme quantidade de dias trabalhados durante o ano de 2017. A quantia exata pode ser consultada no site do banco (www.caixa.gov.br/PIS), no aplicativo do banco ou ainda por telefone (0800 726 0207). 
REQUISITOS PARA SACAR
Para fazer jus ao benefício o trabalhador ou servidor público deve estar inscrito em um dos programas de integração disponíveis, seja o Programa de Integração Social (PIS) ou o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) há pelo menos cinco anos. Além disso, deve ter desempenhado a função exercida por no mínimo 30 dias no ano de 2017, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.
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Para quem possui o Cartão do Cidadão e senha correspondente, há a possibilidade de realizar o procedimento uma lotérica, bem como em um ponto de atendimento da Caixa Econômica Federal. A quantia também pode ser retirada em uma agência da Caixa, bastando, para tanto, a apresentação do RG.
Estão disponíveis R$ 2,7 bilhões para 3.782.362 trabalhadores brasileiros e vale lembrar que o abono ficará disponível para todos os beneficiários, independente do mês de nascimento, até o dia 28 de junho de 2019.
> Sociedade tem direito de cobrar benefícios. Ela paga caro
CONFIRA CALENDÁRIO DO ABONO SALARIAL 2018/2019

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