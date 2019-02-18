PIS: abono salarial começa a ser pago para nascidos em março e abril

Os valores a serem recebidos variam entre R$ 84 e R$ 998, conforme quantidade de dias trabalhados durante o ano de 2017. A quantia exata pode ser consultada no site do banco (), no aplicativo do banco ou ainda por telefone (0800 726 0207).

Para quem possui o Cartão do Cidadão e senha correspondente, há a possibilidade de realizar o procedimento uma lotérica, bem como em um ponto de atendimento da Caixa Econômica Federal. A quantia também pode ser retirada em uma agência da Caixa, bastando, para tanto, a apresentação do RG.